الزنجبيل يسبب الجلطات والسرطان.. هرطقة تشعل مواقع التواصل بالسعودية

انتشرت شائعات في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حديثاً، تقول إن الزنجبيل يتسبب بالإصابة بمرض السرطان والجلطات وأمراض أخرى دون أي سند علمي ما استدعى تدخل عديد من المختصين لتفنيد هذه الأنباء ووصفها بـ “الهرطقة”.

ورداً على هذه الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم، قال إياد الحمود أبرز مشاهير السعودية في منصة إكس ويتابعه نحو 5 ملايين شخص أمس الجمعة “فيه معلومة لها يومين تلف في وسائل التواصل وكثير صدقوها وهي:

الزنجبيل هو المتهم الأول للجلطات الدماغية والشلل لأغلب سكان العالم العربي.

مصدر المعلومة شخص يقول إنه دكتور في الطب البديل.

للتذكير:

وزارة الصحة استدعت قبل عدة أشهر شخص قال نفس الكلام واتضح أنه مدّعي طب بديل ولا عنده رخصة لمزاولة المهنة بالمملكة ونفت صحة هذه المعلومة.

لا تخلون معلومة مغلوطة تحرمكم الزنجبيل… ترى البرد جايكم”.

— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 7, 2025

“الشائعات الطبية لا تموت”

كتب الدكتور السعودي خالد النمر وهو استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بكلية الطب ويتابعه نحو مليون شخص في إكس أمس الجمعة إن “المعلومة المنشورة بأن الزنجبيل يسبب الجلطات أو أمراض المناعة خاطئة تماماً فجميع الأبحاث المحكمة تؤكد أنه لا يسبب الجلطات، بل له تأثيرٌ خفيفٌ مضادٌّ لتجمع الصفائح الدموية عند تناوله بجرعات معتدلة.

النقطة الثانية:

هذا المنشور مثالٌ حيٌّ على الدورة الحياتية للشائعة الطبية: وُلدت هذه الشائعة في فبراير 2025، وتم تصحيحها في حينه، لكنها عادت للانتشار مجدداً في نوفمبر 2025، وستظهر حتماً مستقبلاً بصورٍ جديدة، لأن الشائعة الطبية لا تموت، بل يُعاد نشرها بين فينةٍ وأخرى، أحياناً بنفس المضمون وأحياناً بثوبٍ مختلف”.

النقطة الأولى:

🔹 النقطة الثانية:

هذا المنشور مثالٌ حيٌّ على الدورة الحياتية للشائعة… pic.twitter.com/V7iynqwHDP — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 7, 2025



🔹 النقطة الثانية:

هذا المنشور مثالٌ حيٌّ على الدورة الحياتية للشائعة… pic.twitter.com/V7iynqwHDP — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 7, 2025

“هرطقة”

أوضح الأستاذ الدكتور السعودي فهد الخضيري وهو أستاذ وعالم أبحاث طبية/ دكتوراه PhD في السرطان “تأكد من الدراسات والأبحاث العلمية والطبية قبل أن تصدّق حينما يهرطق أحد الجهلة بما لا يعرف ويهرف بقصة رأيت شاباً أصيب بالسرطان لأنه تناول زنجبيل.. هذه ليست دراسة ولا بحث هذه سواليف دكة! فقد يكون لدى هذا الشاب عوامل أخرى تخفى صاحب السواليف، لأن الأبحاث الطبية والعلمية تتقصى الحقيقة العلمية عن السبب والنتيجة والمادة المسببة والمسبب الحقيقي وعدد الحالات وأرقام احصائية وبيانات والتاريخ المرضي لتلك الحالات.. وعوامل كثيرة”.

وأعاد البروفسور فهد الذي يتابعه نحو مليون شخص في إكس نشر تغريدة سابقة تقول إن “الزنجبيل صحي ومفيد ومكافح للأورام حسب بعض الدراسات العلمية الطبية الحديثة، ولا تلتفت لكلام الجهلة وغير المختصين وتجاهل محبي الاثارة والشهرة: الدراسات والحقائق العلمية الحديثة تقول:

للزنجبيل فوائد صحية متعددة، أبرزها تحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الغثيان وعسر الهضم. كما يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وآلام المفاصل، ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية، ويعزز المناعة.

فوائد الزنجبيل الصحية

الجهاز الهضمي

-تخفيف الغثيان: يساعد في تخفيف الغثيان الناتج عن الحمل، العلاج الكيميائي، ودوار الحركة.

-تحسين الهضم: يعزز حركة الجهاز الهضمي، ويساعد في علاج عسر الهضم والانتفاخ، ويعتبر فعالاً في علاج القرحة والارتجاع، ويمنع الإمساك أو الإسهال.

-تعزيز امتصاص العناصر الغذائية: يزيد من إفراز العصارات الهاضمة واللعاب، مما يساعد على امتصاص المواد الغذائية بشكل أفضل.

تخفيف الألم والالتهاب

-تخفيف الآلام: يساهم في تخفيف آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل، وآلام العضلات بعد التمرين، وألم الدورة الشهرية.

صحة القلب

-دعم صحة القلب والأوعية الدموية: يساهم في تعزيز صحة القلب ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد أخرى

-دعم وتعزيز المناعة: لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة.

-المساعدة في خسارة الوزن: قد يساعد في عملية حرق الدهون وزيادة الإحساس بالشبع.

و(أخيراً) زيادته بكثرة قد ترفع الضغط وقد تزيد من سيولة الدم فلا تبالغ بالكمية”.