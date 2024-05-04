أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانًا موسعًا حول حالات التسمم الغذائي التي وقعت في المنطقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المنشأة الغذائية المعنية.

وأكدت الأمانة في بيانها إدانتها للمنشأة الغذائية المعنية، مع استكمال الغرامات المالية بانتهاء تقارير المرضى ونتائج التحقيقات.

وتضمن البيان الرسمي قرارًا بإغلاق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية المذكورة، وكذلك جميع فروعها في مدينتي الرياض والخرج، للفترة المحددة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

بالإضافة إلى إتلاف جميع المواد الغذائية الموجودة في هذه المنشآت. وتم الإشراف على عملية تنظيف وتطهير جميع الأدوات والأجهزة وغيرها لضمان سلامة المنتجات المستقبلية.

في تفاصيل البيان، تم التأكيد على إدانة المنشأة الغذائية المسؤولة عن حادثة التسمم الغذائي، وذلك بعد استكمال الغرامات المالية المناسبة بناءً على نتائج تقارير المرضى والتحقيقات. وجاءت هذه الإجراءات وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (67)، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248)، بشأن رصد حالات التسمم الغذائي بناءً على البلاغ الوارد من اللجنة المعنية برصد هذه الحالات في منطقة الرياض والمتضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

بفضل من الله، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، وقد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة ولله الحمد.

نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي… — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 30, 2024

وأُصدر التقرير النهائي للجنة الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي، حيث تم إدانة المنشأة الغذائية بتاريخ الخميس 25 أبريل 2024، لعدد من المصابين من وجبات غذائية مصدرها المنشأة، وتم استكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى.

وفي ختام البيان، أشارت الأمانة إلى تعاون الجهات المختلفة في عملية الاستجابة السريعة للحادثة، وشكرت أمير المنطقة على جهوده في ضمان سلامة المجتمع. مؤكدة استمرارها في جولاتها التفتيشية للرقابة على المنشآت التجارية بشكل دوري.

#عاجل | أمانة الرياض:



– إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة حالات التسمم الغذائي الواقعة في مدينة الرياض، واستكمال الغرامات المالية بعد حصرها بانتهاء نتائج تقارير المرضى والتحقيقات.



– إغلاق المعمل الرئيسي للمنشأة الغذائية وجميع فروعها بمدينتي الرياض والخرج للمدة المقرة نظامًا.



-… pic.twitter.com/nfmSNc3MJT — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2024