في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة

حذرت هيئة مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة مقدمي الخدمات المرتبطة ببرامج التأمين الصحي، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقييم أحقية المرضى بتلقي خدمات الرعاية الصحية.

وشددت الهيئة الأمريكية، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي على أن بإمكان الأطباء استخدام “الخوارزميات والبرامج” لمساعدتهم في توقع مدة الرعاية الصحية، التي سيحتاج فيها المريض إلى خدمات معينة، لكن ليس لهم أن يستخدموها لتحديد الوقت المناسب لخروج المريض من المستشفى.

الأطباء أقدر على تحديد مدد الرعاية الصحية

يقوم الأطباء بتقييم حالة المريض، ورحلة تعافيه، والرعاية الصحية التي يحتاجها، قبل تقرير خروجه من المستشفى، وهذا لا تقدر عليه أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليا، لأنها تستند في قرارها إلى قواعد بيانات “جامدة” متاحة للعامة، وليس الحالة الخاصة لكل مريض.

بخلاف ذلك فإن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الحاسة السادسة التي يكتسبها الأطباء بعد سنوات طويلة من تحصيل المعرفة، وممارسة المهنة، والتي تعد أداة سحرية يمكنهم من خلالها “التنبؤ” بنتيجة عملية ما أو تقييم احتمالات نجاة المريض.

الذكاء الاصطناعي قد يهدد الإنصاف والمساواة

عبرت الهيئة عن قلقها من أن “الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات الانحياز والتمييز ضد المرضى”.

وجاءت تحذيرات ومخاوف الهيئة الطبية الأمريكية بعد لجوء الكثيرين إلى القضاء احتجاجا على حرمانهم من تغطية برنامج “ميديكير أدفانتج” للتأمين الصحي الخاص بناء على قرارات من برامج الذكاء الاصطناعي.