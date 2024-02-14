فريق التحرير by فريق التحرير

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في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة

هيئة أمريكية تحذر من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي فقط لتحديد أحقية المرضى للرعاية الصحية.

فريق التحرير by فريق التحرير
في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة
في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة

حذرت هيئة مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية بالولايات المتحدة مقدمي الخدمات المرتبطة ببرامج التأمين الصحي، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتقييم أحقية المرضى بتلقي خدمات الرعاية الصحية.

وشددت الهيئة الأمريكية، في بيان أصدرته الأسبوع الماضي على أن بإمكان الأطباء استخدام “الخوارزميات والبرامج” لمساعدتهم في توقع مدة الرعاية الصحية، التي سيحتاج فيها المريض إلى خدمات معينة، لكن ليس لهم أن يستخدموها لتحديد الوقت المناسب لخروج المريض من المستشفى.

الأطباء أقدر على تحديد مدد الرعاية الصحية

في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة

يقوم الأطباء بتقييم حالة المريض، ورحلة تعافيه، والرعاية الصحية التي يحتاجها، قبل تقرير خروجه من المستشفى، وهذا لا تقدر عليه أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة حاليا، لأنها تستند في قرارها إلى قواعد بيانات “جامدة” متاحة للعامة، وليس الحالة الخاصة لكل مريض.

بخلاف ذلك فإن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك الحاسة السادسة التي يكتسبها الأطباء بعد سنوات طويلة من تحصيل المعرفة، وممارسة المهنة، والتي تعد أداة سحرية يمكنهم من خلالها “التنبؤ” بنتيجة عملية ما أو تقييم احتمالات نجاة المريض.

الذكاء الاصطناعي قد يهدد الإنصاف والمساواة

في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة

عبرت الهيئة عن قلقها من أن “الخوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكلات الانحياز والتمييز ضد المرضى”.

وجاءت تحذيرات ومخاوف الهيئة الطبية الأمريكية بعد لجوء الكثيرين إلى القضاء احتجاجا على حرمانهم من تغطية برنامج “ميديكير أدفانتج” للتأمين الصحي الخاص بناء على قرارات من برامج الذكاء الاصطناعي.

في الرعاية الصحية.. الذكاء الاصطناعي يفتقد الحاسة السادسة
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...