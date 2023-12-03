الذكاء الاصطناعي لمكافحة السرطان

وقعت شركة “أسترازينيكا” صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة “أبسي” Absci الأمريكية لتصميم جسم مضاد لمكافحة السرطان، وهو أحدث تحالف في الجهود سريعة التوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، كما أوردت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

ويهدف هذا التعاون إلى تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة “أبسي” لتحليل البروتين على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام – وهو محور التركيز الرئيسي لشركة الأدوية الأنجلو-سويدية “أسترازينيكا”.

وتضاف هذه الشراكة إلى سلسلة من الاتفاقيات بين شركات الأدوية الكبرى وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة لبناء علاجات جديدة للأمراض وخفض تكاليف تطويرها.

وقال شون ماكلين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “أبسي”، إن تطبيق المبادئ الهندسية على اكتشاف الأدوية أدى إلى تحسين احتمالات النجاح وتقليل الوقت الذي يقضيه في التطوير.

وتتضمن الصفقة رسوماً مقدمة لشركة “أبسي”، وتمويل البحث والتطوير والمدفوعات الهامة، بالإضافة إلى حقوق الامتياز على أي مبيعات منتج.

وتقوم شركة “أبسي”، ومقرها ولاية واشنطن ولديها مختبر أبحاث للذكاء الاصطناعي في نيويورك، بتوليد بيانات خاصة عن طريق قياس ملايين التفاعلات بين البروتينات.ثم يتم استخدامها لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص به، وفي النهاية، تصميم والتحقق من صحة الأجسام المضادة القابلة للحياة – البروتينات التي تستهدف المواد الغريبة في الجسم.

ولم تكشف الشركتان على وجه التحديد عن نوع السرطان الذي ستستهدفه.

وتعد الاتفاقية جزءاً من خطط “أسترازينيكا” الطموحة لاستبدال العلاج الكيميائي التقليدي بجيل جديد من الأدوية المستهدفة.

وشهد شهر تشرين الأول / أكتوبر إعلان نتائج التجارب السريرية لعلاجات جديدة لسرطان الرئة والثدي – وهي النتائج التي أشادت بها باعتبارها “إنجازا هائلا”.

وقال بوجا سابرا، نائب رئيس “أسترازينيكا” الأول الذي يقود أبحاث وتطوير الهندسة البيولوجية، إن التعاون مع “أبسي” كان “فرصة مثيرة” لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بإنشاء الأجسام المضادة للشركة.

وقال سابرا: “لا يمكننا الذكاء الاصطناعي من زيادة نجاح وسرعة عملية اكتشاف البيولوجيا لدينا فحسب، بل يعزز أيضاً تنوع البيولوجيا التي نكتشفها. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية الاكتشاف والتطوير لدينا، من خلال بناء القدرات الداخلية ومن خلال التعاون مثل أبسي”.

وفي شهر تموز / يوليو الماضي، أظهر دواء لمعالجة السرطان خاص بشركة “أسترازينيكا”، تحسنا ملحوظا لدى المرضى من الناحية الإحصائية، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي، في إطار دراسة عالية المستوى.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن شركة الأدوية البريطانية قولها إن الدواء ساعد المرضى الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة على العيش لفترة أطول، من دون أن تتفاقم حالتهم، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي.

ولم توضح شركة “أسترازينيكا” مدة الفترة الأطول التي يعيشها المرضى بشكل عام، في حين تستمر التجربة لأن البيانات لم تكتمل بصورة نهائية بعد.