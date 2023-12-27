كيف تخلصت السعودية من الدهون المتحولة في منتجاتها الغذائية؟

أصبحت المملكة العربية السعودية واحدة من أول خمس دول في العالم التي تحصل على هذه الشهادة المهمة، في خلو المنتجات الغذائية من الدهون المضرة.



وذلك بعد أن حققت إنجازاً مميزاً يعكس ريادتها في مجال الصحة والغذاء، إذ حصلت الهيئة العامة للغذاء والدواء على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية السعودية من الدهون المتحولة الاصطناعية.



قام فريق فني استشاري منظم من الصحة العالمية بتقييم دقيق للدول المتقدمة للحصول على هذه الشهادة المرموقة، وذلك استناداً إلى معايير دقيقة تشمل وجود تشريعات معتمدة في البلد، وفترة تنفيذ هذه التشريعات، وقدرة المختبرات على فحص الدهون المتحولة، وكذلك عمليات الرقابة على المنتجات الغذائية.



يأتي هذا الانجاز جنباً إلى جنب مع أربع دول أخرى (مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، ومملكة تايلند) بعد تقديم تقرير شامل يحوي جهود المملكة في منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا، وهي المصدر الرئيسي للدهون المتحولة في المنتجات الغذائية.



و يعكس خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة تحسيناً فعّالاً في القيمة التغذوية لهذه المنتجات، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحقيق مستهدفات تحول القطاع الصحي بزيادة متوسط عمر الإنسان في المملكة وتقليل انتشار الأمراض المزمنة كأمراض القلب والأوعية الدموية، لتصل المملكة إلى حياة صحية وجودة عالية.



المملكة ممثلةً بهيئة #الغذاء_والدواء تحصل على شهادة الاعتراف من منظمة الصحة العالمية (WHO) بخلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية، لتصبح ضمن أول خمس دول تحصل عليها، وذلك لتحقيق مستهدفات مع #رؤية_السعودية_2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي برفع متوسط عمر الإنسان في… pic.twitter.com/MaLu0EP1Ke — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 27, 2023