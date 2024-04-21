أزمة تضرب كوردلايف أكبر بنك للخلايا الجذعية في آسيا مع تلف آلاف العينات المحفوظة

يشعر الآلاف من الآباء في سنغافورة بالغضب من شركة كوردلايف Cordlife أكبر شبكة بنوك لتخزين الخلايا الجذعية في آسيا بعد تلف الآلاف مما تخزنه من عينات الحبل السري للأطفال بهدف تسهيل علاجهم مستقبلا. ورفض معظم أولياء الأمور عرض الشركة بإعادة الأموال التي قاموا بتسديدها لتخزين العينات من أطفالهم بحسب بلومبرغ.

وشرع بعض الأباء باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة، بعد أن ألحق أحد المشغلين الرئيسيين لبنوك دم الحبل السري في آسيا تلفا لا يمكن إصلاحه لعينات أطفالهم من خلال التعامل غير السليم معها. وجرى هذا الشهر اعتقال عدد من أعضاء مجلس ادارة كوردلايف بسبب هذه الأزمة.

وكانت وزارة الصحة في سنغافورة قد كشفت في 30 نوفمبر إن بنك دم الحبل السري المرخص كوردلايف Cordlife Group (CGL) قد تسبب بتعرض وحدات دم الحبل السري المحفوظة بالتبريد، إلى درجات حرارة دون المستوى الأمثل، مما أدى إلى إتلاف وحدات دم الحبل السري التي تخص ما لا يقل عن 2150 مريضا وجعلها غير قابلة للاستخدام لأغراض زراعة الخلايا الجذعية.

وذكرت الوزارة أنها تلقت شكوى من أحد أفراد الجمهور يزعم فيها أن وحدات تبريد العينات المخزنة في خزان تعرضت لدرجات حرارة أعلى من 0 درجة مئوية، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بجودة الخدمة. عند التعرض لدرجات حرارة أعلى من الحدود المقبولة التي تقل عن 150 درجة مئوية تحت الصفر، ستبدأ وحدات تبريد دم الحبل السري في الذوبان وقد تتلف الخلايا الجذعية في دم الحبل السري. في أعقاب الشكوى، أجرت وزارة الصحة عمليات تدقيق غير معلنة على الشركة في 15 أغسطس ومن 16 إلى 21 نوفمبر. بين المراجعة الأولى في أغسطس والثانية في نوفمبر، اتصل مفتشو وزارة الصحة بشركة كوردلايف في مناسبات متعددة لطلب وتوضيح تقاريرهم ووثائقهم، و طلب مزيد من التوضيحات حيث لوحظت التناقضات.

تعد هذه الأزمة واحدة من أسوأ القضايا التي ضربت قطاع حفظ الخلايا الجذعية التي لم يتم إثبات صلابة أسلوب عمله إلى حد كبير، مما يجدد المخاوف بشأن قيام الشركات بتسويق نفسها لآباء قلقين مع وعود وضمانات غير مثبتة. الفضيحة التي تجتاح الآن مجموعة كورد لايف المحدودة تمتد تبعاتها إلى جميع أنحاء آسيا، نظرا لتوسع عمليات الشركة إلى 12 من الدول مثل هونغ كونغ وماكاو وإندونيسيا والفلبين والهند.

يذكر أن العلاج بالخلايا الجذعية يستفيد من حفظ الخلايا الجذعية المشيمية التي تؤخذ من الحبل السري للطفل بعد الولادة، وبدلا من التخلص من الحبل السري بدأت شركات تقدم خدمات الاحتفاظ به وتخزينه بظروف ملائمة لعشرات السنين كي يستفاد منه عند الحاجة لتقديم عدة علاجات. ويتوقع أن يصل حجم سوق الخلايا الجذعية في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 2.85 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026 وفقًا لماركت داتا فوركاست.