التحذير من 26 من أدوية قطرات للعيون تصيب بالعمى أو الالتهابات

أصدرت السلطات الطبية الأميركية تحذيرا من استخدام 26 من أدوية قطرات للعيون، يمكن أن تسبب العمى، و تحذر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية -FDA- المستهلكين من شراء 26 منتجًا من منتجات قطرة العين التي تبباع بدون وصفة طبية والتوقف فورًا عن استخدامها بسبب الخطر المحتمل للإصابة بالتهابات العين التي قد تؤدي إلى فقدان جزئي للرؤية أو العمى.

وتحث الهيئة المرضى الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض عدوى العين بعد استخدام هذه المنتجات التواصل مع مقدم الرعاية الصحية لديهم أو طلب الرعاية الطبية على الفور.

يتم تسويق هذه المنتجات تحت العلامات التجارية التالية: CVS (كاردينال هيلث) الرجبي (كاردينال هيلث). تشكل منتجات أدوية العيون خطرًا متزايدًا محتملاً يمكن أن يلحق الضرر بالمرضى لأن تلك يمكن أن تخترق مناعة العين.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الشركة المصنعة لهذه المنتجات بسحب جميع الدفعات في 25 أكتوبر 2023، بعد أن وجد مفتشو الوكالة ظروفًا غير صحية في منشأة التصنيع ونتائج اختبار بكتيرية إيجابية من أخذ العينات البيئية لمناطق إنتاج الأدوية الحيوية في المنشأة. كما توصي إدارة الغذاء والدواء المستهلكين التخلص من هذه المنتجات بشكل سليم.

ولم تتلق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي تقارير عن حالات إصابة بعدوى العين المرتبطة بهذه المنتجات في هذا الوقت.