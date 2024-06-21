التحذير من الوفاة بدقائق مع ارتفاع درجات الحرارة في الشرق الأوسط بظاهرة “البصيلة الرطبة”

يحذر خبراء صحة من أن الوفاة قد تحدث خلال دقائق قليلة مع ارتفاع درجات الحرارة في موجة الحر الصيفية وبلوغ الحرارة مرحلة في الشرق الأوسط ما يسمى المصباح الرطب (“البصيلة الرطبة” Wet Bulb Globe Temperature حيث يعجز جسم الإنسان على تبريد نفسه عن طريق التعرق بسبب الرطوبة الخارجية التي توقف تبخر العرق) بحسب أسوشيتد برس.

أظهرت اختبارات طبية أن نقطة خطر البصيلة الرطبة تقترب من حرارة (30.5 درجة مئوية مع معدل الرطوبة العالي). وأشار لاري كيني وهو خبير طبي و أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة ولاية بنسلفانيا، إن هذا الرقم بدأ يظهر في الشرق الأوسط.

ومع معاناة الكثير من الولايات المتحدة والمكسيك والهند والشرق الأوسط من موجات الحر الشديدة، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، أوضح العديد من الأطباء وعلماء وظائف الأعضاء وغيرهم من الخبراء لوكالة أسوشيتد برس ما يحدث لجسم الإنسان في مثل هذه الحرارة. تبلغ درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الراحة عادةً حوالي 37 درجة مئوية. وكشف أطباء أن خطر الوفاة يقترب بأسرع مما اعتقده الأطباء سابقا وتكفي دقائق قليلة حرجة في حدوث وفيات بعد زيادة حرارة أجسامهم بدرجات حرارة قليلة بين 35 درجة و37 درجة بحسب معدل الرطوبة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الخارج، فإن ما يحدث داخل جسم الإنسان يمكن أن يصبح معركة حياة أو موت يتم حسمها بارتفاع ضئيل بدرجات الحرارة. وكشف أطباء أن نقطة الخطر الحرجة في الهواء الطلق للمرض والوفاة بسبب الحرارة القاسية، هي أقل بعدة درجات مما كان يعتقده الخبراء في السابق، كما يقول الباحثون الذين أجروا اختبارات بوضع متطوعين في صناديق ساخنة لمعرفة ما يحدث لهم.

وقال أولي جاي، أستاذ الحرارة والصحة في جامعة سيدني في أستراليا، حيث يدير مختبر الهندسة الحرارية، إن زيادة 4 درجات مئوية تفصل بين الحياة والموت ووقوع كارثة على شكل ضربة شمس.

قال نيل غاندي، مدير طب الطوارئ في مستشفى هيوستن ميثوديست، إنه خلال موجات الحر، سيتم فحص أي شخص يعاني من حمى تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى ولا يوجد مصدر واضح للعدوى بسبب الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس الأكثر شدة.

وقال غاندي: “سنرى بشكل روتيني درجات حرارة أساسية تزيد عن 41 درجات خلال بعض نوبات الحرارة”. وقال إن درجة أخرى أو ثلاث ومثل هذا المريض معرض لخطر الوفاة بشكل كبير.

3 حالات تصبح فيها درجات الحرارة مميتة

الأولى هي ضربة الشمس والثانية الضغط على القلب، والثالثة هي الجفاف. أي أن درجة الحرارة تصبح مميتة بثلاث طرق رئيسية حسب أولي جاي. الأولى هي ضربة الشمس، وهي زيادة خطيرة في درجة حرارة الجسم تؤدي إلى فشل الأعضاء. وقال جاي إنه عندما تصبح درجة حرارة الجسم الداخلية ساخنة للغاية، يعيد الجسم توجيه تدفق الدم نحو الجلد ليبرد. ولكن هذا يحول الدم والأكسجين بعيدا عن المعدة والأمعاء، ويمكن أن يسمح للسموم المحصورة عادة في منطقة الأمعاء بالتسرب إلى الدورة الدموية. وقال جاي “هذا يطلق سلسلة من التأثيرات”. “تجلط الدم حول الجسم وفشل العديد من الأعضاء، وبالتالي الوفاة.”

لكن جاي يقول إن القاتل الأكبر للحرارة هو الضغط على القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. ويبدأ مرة أخرى بتدفق الدم إلى الجلد للمساعدة في التخلص من الحرارة الأساسية. مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم. يستجيب القلب بمحاولة ضخ المزيد من الدم لمنعك من الإغماء. وقال جاي: “إنك تطلب من القلب أن يقوم بعمل أكثر بكثير مما ينبغي عليه القيام به عادة”. بالنسبة لشخص يعاني من مرض في القلب، فإن الأمر يشبه الركض في حافلة مع إصابة في أوتار الركبة.

الطريقة الرئيسية الثالثة :الجفاف الخطير

وقال جاي إنه عندما يتعرق الناس، فإنهم يفقدون السوائل إلى درجة يمكن أن تضغط بشدة على الكلى. وقال غاندي من هيوستن إن الكثير من الناس قد لا يدركون خطر ذلك.

ويمكن أن يتطور الجفاف ليصل مرحلة الصدمة، مما يتسبب في توقف الأعضاء عن العمل بسبب نقص الدم والأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى نوبات والوفاة، بحسب رينيه سالاس، أستاذ الصحة العامة بجامعة هارفارد وطبيب غرفة الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام.

قال سالاس: “يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا جدًا وحتى مميتًا للجميع إذا أصبح سيئًا بما فيه الكفاية – ولكنه خطير بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية ويتناولون أدوية معينة”.

وقال جاي إن الجفاف يقلل أيضًا من تدفق الدم ويزيد من مشاكل القلب. وتؤثر الحرارة أيضًا على الدماغ. وقال العديد من الأطباء إنه يمكن أن يسبب لدى الشخص ارتباكًا، أو صعوبة في التفكير.

وقالت كريس إيبي، أستاذ الصحة العامة والمناخ بجامعة واشنطن: “أحد الأعراض الأولى التي تواجهك بسبب الحرارة هو أنك تشعر بالارتباك”. وقالت إن هذا لا يساعد كثيرا كعرض من الأعراض لأن الشخص الذي يعاني من الحرارة من غير المرجح أن يتعرف عليه. وتصبح مشكلة أكبر مع تقدم العمر.

وقال دبليو. لاري كيني، أستاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة ولاية بنسلفانيا، إن أحد التعريفات الكلاسيكية لضربة الشمس هو أن تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة “مقترنة بخلل إدراكي”. وأضاف أن نقطة الخطر بالنسبة لكبار السن هي درجة حرارة البصيلة الرطبة البالغة 82 (28 درجة مئوية). وقال كيني: “موجات الحرارة الرطبة تقتل عدداً أكبر بكثير من الناس مقارنة بموجات الحرارة الجافة”.

عامل السن

عندما اختبر كيني الصغار والكبار في الحرارة الجافة، تمكن المتطوعون الشباب من العمل حتى درجة حرارة 125.6 درجة (52 درجة مئوية)، بينما كان على كبار السن التوقف عند درجة حرارة 109.4 درجة (43 درجة مئوية). وأضاف أنه في ظل درجات الحرارة المرتفعة أو المعتدلة، لا يستطيع الناس أداء وظائفهم عند درجة حرارة مرتفعة تقريبًا. وقال جاي: “الرطوبة تؤثر على قدرة العرق على التبخر”.

وقال سالاس إن ضربة الشمس هي حالة طارئة، ويحاول العاملون الطبيون تبريد الضحية في غضون 30 دقيقة. الطريقة الأفضل: الغمر في الماء البارد. وقال سالاس: “في الأساس، تقوم بإسقاطهم في دلو الماء”.

لكن هؤلاء ليسوا موجودين دائمًا. لذا تضخ غرف الطوارئ المرضى بالسوائل الباردة عن طريق الوريد، وترشهم بالرذاذ، وتضع أكياس الثلج في الإبطين والفخذين وتضعهم على حصيرة تبريد مع تدفق الماء البارد بداخلها. ولا يفيد كل ذلك في بعض الأحيان. وقال جاي: “نحن نسمي ضربة الشمس بالقاتل الصامت لصعوبة ملاحظة ما يجري بصريا فهو مميت بطريقة غادرة وخفية”.

ما هي درجة حرارة المصباح الرطب؟

المصباح الرطب يقيس عامل الرطوبة وسرعة الرياح وشدة أشعة الشمس، وهو مقياس درجة حرارة خاص، وسميّ “مصباح رطب” كناية عن محاكاة قياس حرارة الجسم البشري بطريقة قياس درجة حرارة الغلاف الزجاجي المبلل على مقياس الحرارة، وذلك عن طريق لف قطعة قماش مبللة حول مقياس الحرارة، ليُترك للقماش ليتبخر في الهواء وبعدها تتم قراءة درجة حرارة مقياس الحرارة، وهناك مقاييس حرارة خاصة لهذه الحالة ولها حسابات دقيقة تتم بالنظر إلى معدل الرطوبة. تشكل درجات الحرارة المصباح الرطب التي تزيد عن 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) خطرًا مميتًا محتملًا على البشر في الخارج (حين تصل درجة الحرارة لـ 40 درجة مئوية ومعدل الرطوبة 40، فستكون درجة حرارة المصباح الرطب 38 أي تجاوزت حد الخطر ). كما أنها غير مريحة للغاية. في هذه الظروف، يجب تجنب أشعة الشمس المباشرة وشرب الكثير من الماء.