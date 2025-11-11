التجمعات الصحية توقف صرف بدل الساعات الإضافية لـ 7 وظائف بالسعودية

أوقفت التجمعات الصحية السعودية في عموم مناطق المملكة صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الفئات الوظيفية المشمولة على بنود المستخدمين وبند الأجور وذلك استناداً إلى تعميم الديوان الملكي رقم 10682 وتاريخ 13 / 02 / 1446 المتضمّن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 142 وتاريخ 09 / 02 / 1446 القاضي بإعادة تنظيم صرف البدلات والمزايا المالية.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أنه بحسب التعميم الصادر والموجّه إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية، فإن القرار يشمل كلاً من فني إحصاء طبي، ومساعد رعاية مرضى منزلي، ومساعد إداري، وسائق سيارة، وحارس أمن، ومراسل، وعامل على بند الأجور، مع التأكيد على إيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1447 (27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025) تنفيذاً لما نص عليه القرار الوزاري.

وأظهر التعميم أن العمل بأحكام القرار يستمر لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ 06 / 06 / 1445، أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتحسين أوضاع المشمولين وفق الأمر الملكي رقم 28 وتاريخ 20 / 03 / 1432، أيهما أسبق.

وأكدت التجمعات الصحية التزامها بتطبيق القرار بما يحقق العدالة النظامية وضبط عمليات الصرف المالي وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة