اكتشاف ثوري جديد في علاج سرطان البروستاتا

كشفت دراسة حديثة، عن إمكانية استخدام إنزيم PI5P4Kα كهدف لإنتاج علاج واعد لمرض سرطان البروستاتا، المقاوم للحرمان من الأندروجين.

أجرى الباحثون من جامعة برن في سويسرا، والمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة هذه الدراسة المنشورة في مجلة Science Advances، وقد وجدوا أن إنزيم PI5P4Kα له علاقة عكسية مع نشاط مستقبل الأندروجين (AR)، وهو عامل رئيسي في نمو وتطور خلايا سرطان البروستاتا.

علاج واعد لسرطان البروستاتا

أوضح الباحث الرئيسي الدكتور مارك روبن من جامعة برن: أن النتائج التالية، تقترح أن استهداف إنزيم PI5P4Kα قد يكون طريقة واعدة لمعالجة مقاومة سرطان البروستاتا (Prostate cancer)للحرمان من الأندروجين”.

وتابع: عندما قام الباحثون بتثبيط هذا الإنزيم في نماذج خلوية لـ Prostate cancer، لوحظ ارتفاع مستويات مستقبل الأندروجين، وزيادة نشاط الجينات المرتبطة به.

وهذا يشير إلى أن إنزيم PI5P4Kα له دور هام في تنظيم نشاط مستقبل الأندروجين، والذي يعد محرك رئيسي لنمو، وتطور خلايا البروستاتا السرطانية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن تثبيط إنزيم PI5P4Kα يؤدي إلى اضطراب في مسار mTORC1 المهم للتمثيل الغذائي للخلايا السرطانية.

وهذا ما يجعل خلايا Prostate cancer ، أكثر ضعفًا وعرضة للموت الخلوي.

الدراسة هي الأولى من نوعها

وتعتبر هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في التعرف على دور إنزيم PI5P4Kα في Prostate cancer.

وتفتح هذه الاكتشافات الباب أمام إمكانية تطوير علاجات جديدة تستهدف هذا الإنزيم لمعالجة هذا المرض الخطير.

وسرطان البروستاتا، هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الرجال بعد سرطان الرئة.

ويعتمد نمو خلايا البروستاتا السرطانية بشكل كبير على نشاط مستقبل الأندروجين.

لذلك فإن فهم العلاقة بين هذا المستقبل، وإنزيمات تنظيم الفوسفاتيديل إنوزيتول مثل PI5P4Kα يعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير علاجات جديدة، ومبتكرة لهذا المرض.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه الاكتشافات في تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تستهدف إنزيم PI5P4Kα، والتي قد تكون فعالة في معالجة مرضى Prostate cancer المقاومين للعلاجات القائمة على الحرمان من الأندروجين.