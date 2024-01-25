الإمارات تقود السوق العالمية المزدهرة لطول العمر.. 183 مليار دولار

بينما يتصارع العالم مع شيخوخة السكان، ستلعب قمة صحة المستقبل، التي تنطلق دورتها الثالثة 1 فبراير المقبل في الإمارات بمتحف المستقبل بمدينة دبي، أدوارًا محورية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية لإطالة عمر الإنسان.

إن التقارب بين العقول الرائدة، والابتكار التكنولوجي، والالتزام المشترك بالكشف عن أسرار طول العمر، يعد بفصل جديد في السعي لتحقيق الرفاهية وإطالة عمر الإنسان.

مكافحة الشيخوخة وطول العمر

ويتوقع أن يرتفع السوق العالمي لطول العمر، ومكافحة الشيخوخة إلى 183 مليار دولار بحلول عام 2028، وفق أحدث تقديرات لشركة جراند فيو ريسيرتش لذكاء الأعمال.

وهذا يبشر بعصر جديد للمجتمع الطبي الذي يركز على تحويل صحة الإنسان وعلوم الحياة.

ومن ناحية أخرى، يتوقع تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في العالم زيادة بنسبة 16% في عدد سكان العالم الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق بحلول عام 2050.

وبالتالي، أدى هذا إلى زيادة الاهتمام بالاستفادة من أحدث الأبحاث لإبطاء أو حتى عكس اتجاه عملية الشيخوخة. وعلى هذه الخلفية، ستكون قمة صحة المستقبل الثالثة حدثاً محورياً، حيث ستعقد في الأول من فبراير 2024 في دبي.

التقاء خبراء في الإمارات

سيجتمع خبراء طول العمر الرائدون عالميًا في قمة صحة المستقبل الحصرية في متحف المستقبل بدبي.

وسوف يستكشفون التطورات الرائدة في مكافحة الشيخوخة وطول العمر. تهدف القمة إلى التأكيد على التحول في مجال صحة الإنسان، مع التركيز على التحول النموذجي في كيفية تعاملنا مع الشيخوخة

مبادرات الشيخوخة الإيجابية

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة مبدأ الشيخوخة الإيجابية كجزء من استراتيجية التماسك الاجتماعي. علاوة على ذلك، فقد حددت ذلك في خطتها المئوية لعام 2071.

وتستعد الإمارات للتغيرات الديموغرافية التي تتطلب نظامًا بيئيًا متكيفًا. ومن ثم، فإن برنامج التأشيرة الذهبية يجذب كبار السن. ولذلك، ركزت دولة الإمارات بشكل كبير على قيادة سوق طول العمر لخدمة سكانها ومواطنيها.

ويسلط روس ويليامز، مدير معرض إنفورما ماركتس، الضوء على الرؤية الثورية في منطقة الخليج لزيادة متوسط العمر الافتراضي. وهذا يجعل من قمة صحة المستقبل منصة حيوية للخبراء لفهم أحدث التطورات والتقنيات.

من جانبها، تتصور شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة PureHealth، حدوث تحول في مشهد الرعاية الصحية بما يتجاوز التطور التكنولوجي والتقدم الطبي. إن الرعاية الصحية الحديثة، وفقًا لشركة PureHealth، تدور حول توفير الوقت للبشرية. ولذلك، جدد المجتمع الطبي والبحثي تركيزه على علم طول العمر والآفاق التي يحملها سوقه.

الصحة العربية 2024

وسيكون معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، وهو أكبر حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، بمثابة نقطة محورية لاستكشاف التأثير التحويلي للتقنيات الناشئة في الصناعة الطبية.

وتشمل أبرز معالمها المستشفى الذكي، ومنطقة التشغيل البيني ومنطقة التحول.

علاوة على ذلك، سيتضمن المؤتمر محادثات حول طب النانو، والذكاء الاصطناعي، وسوق مكافحة الشيخوخة وطول العمر، والروبوتات. وسيستضيف الحدث أيضًا مسابقة Innov8 للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية. ولذلك، يعد معرض الصحة العربي 2024 بأن يكون منصة مهمة لتبادل الأفكار والتعاون في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.