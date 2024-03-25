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الإمارات.. تطعيم الإنفلونزا إلزامي قبل السفر للعمرة والحج

أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بزيارة المركز الصحي قبل مغادرة الدولة لأداء العمرة ومناسك الحج بفترة كافية، واتباع الإرشادات الصحية الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

فريق التحرير by فريق التحرير
الإمارات.. تطعيم الإنفلونزا إلزامي قبل السفر للعمرة والحج

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على إلزامية أخذ جميع الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات، وخاصة تطعيم الإنفلونزا، وذلك قبل السفر لأداء العمرة ومناسك الحج.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين والحجاج وأسرهم، وكافة شرائح المجتمع، من الأمراض المعدية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم العمل على طلب إبراز بطاقات تطعيم الإنفلونزا للمسافرين إلى العمرة ابتداءً من تاريخ 26 آذار/مارس الجاري.

و أوصت بأهمية زيارة المركز الصحي قبل مغادرة الدولة بفترة كافية، ولا سيما في حال وجود أمراض مزمنة.

وتتوفر التطعيمات في جميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.

ودعت الوزارة إلى أخذ التطعيمات قبل السفر بفترة كافية لا تقل عن عشرة أيام من تاريخ السفر لضمان فعالية اللقاح وتوفير المناعة الكافية للوقاية.

وتضمنت الإرشادات الصحية التي وضعتها الوزارة عدداً من النقاط الهامة، من أهمها:

  • غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر.
  • تجنب لمس العينين والأنف والفم.
  • تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.
  • الحفاظ على مسافة آمنة من الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية.
  • تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المرضى.
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فريق التحرير

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