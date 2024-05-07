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استئصال أكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم

نجح فريق من الجراحين في المستشفى التابع لـ”دبي الصحية”، في استئصال الورم للمريضة التي كانت تعاني من صعوبات في التنفس والمشي،

فريق التحرير by فريق التحرير

تمكن أطباء في مستشفى دبي من استئصال أكبر ورم في الغدة الكظرية على مستوى العالم لمريضة تبلغ من العمر نحو 69 عاما.

ونجح فريق من الجراحين في المستشفى التابع لـ”دبي الصحية”، في استئصال الورم للمريضة التي كانت تعاني من صعوبات في التنفس والمشي، وفقا لجريدة الاتحاد الإماراتية.

واستقبلت وحدة الطوارئ في المستشفى المريضة، حيث تم اكتشاف كتلة ضخمة في البطن بالغدة الكظرية أثناء الفحص.

الغدة الكظرية

وزن الورم

وأجرى العملية الجراحية لإزالة كتلة الأورام فريق طبي متعدد التخصصات، ضم متخصصين في الجراحة العامة وجراحة الأورام والمسالك البولية، والأورام، وخبراء التخدير، وجراحين متخصصين في الأوعية الدموية، والأشعة التداخلية.

واستغرقت عملية إزالة الورم نحو 4 ساعات، وبلغ وزن الورم الذي تم استئصاله نحو 9.435 كيلوغرام، بين بلغ حجمه نحو (27 سم × 26 سم).

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فريق التحرير

فريق التحرير

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