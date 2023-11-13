إنهاء غش نوع من البهارات بمادة الرصاص في بنغلاديش

نجحت مساعي وقف غش بهار الكركم بعد حملة تثقيفية في بنغلاديش من خلال تحذير الناس من مخاطر الرصاص الذي يضاف للبهار لزيادة وزنه وتحسين لونه، وبعد أن حذرت السلطات الناس أن غش الرصاص أمر غير قانوني، قاموا بمداهمات لتحليل الكركم والبائعين الذين كانوا يبيعون منتجات مغشوشة.

وكان بعض التجار يضيفون الرصاص على شكل مادة اسمها كرومات الرصاص Lead Chromate ،وهو مركب على شكل بودرة لونها اصفر أو برتقالي، وكانت عمليات الغش تهدف لإضفاء الوزن واللون البرتقالي.

جاء ذلك بعد أن أدرك الباحثون أن الكركم ربما يكون هو السبب في ارتفاع نتائج الرصاص في الدم بشكل صادم، والذي ظلوا يراقبونه. ذهب الباحثون الذين عزلوا الكركم باعتباره السبب الرئيسي لارتفاع مستويات الرصاص في الدم -الذين يعملون في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال غير الربحي في بنجلاديش- للقاء مسؤولين حكوميين.

وقاموا بجمع عينات من جميع أنحاء البلاد ونشروا دراسة كشفت أسباب الأزمة، و شاركت هيئة سلامة الأغذية في بنغلاديش في هذه المساعي التي نشر من خلالها عشرات الآلاف من المنشورات لإعلام الناس بمخاطر الرصاص.

وبعد ذلك داهمت السلطات الأسواق باستخدام أجهزة تحليل فلورية الأشعة السينية، التي تكتشف الرصاص. وصادروا المنتجات الملوثة وفرضوا غرامات على البائعين.

يذكر أن أحد الموردين الذي باع الكركم المغشوش كان يطعمه لأطفاله. وكان الكثير من التجار يعلمون أنه ليس آمن، لكنهم شعروا بأنهم عالقون في بيعه ولم يكونوا يحاولون القيام بشيء شائن لأن معظمهم لم يكونوا يعرفوا ما يترتب على غشهم ولا يعرفون ما يجب فعله حيال ذلك، أو اعتقدوا أنهم سيتوقفون عن العمل إذا توقفوا عن استخدام المكمل بينما استمرت الشركات الأخرى في استخدامه.

ووفقا للدراسة التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر لتقييم مكافحة الغش، فقد نجحت الجهود بشكل مذهل. ووجدت الدراسة أن “نسبة عينات الكركم في السوق التي تحتوي على رصاص يمكن اكتشافه انخفضت من 47 بالمائة قبل التدخل في عام 2019 إلى 0 بالمائة في عام 2021”. وكان لاختفاء الرصاص من الكركم تأثير فوري ومثير على مستويات الرصاص في الدم لدى السكان المتضررين أيضًا: “انخفضت مستويات الرصاص في الدم بمتوسط 30 بالمائة”. ويستعد الباحثون الذين ساعدوا في تحقيق هذه النتيجة لحملات مماثلة في مناطق أخرى حيث يتم غش التوابل.

يذكر أن صحيفة ذالانسيت الطبية تذكر أن التعرض للرصاص يمثل خطراً على الصحة في جميع أنحاء العالم مع فداحة العبء العالمي وتسبب التعرض للرصاص بتراجع الذكاء وزيادة الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب التعرض للرصاص.

وكانت دراسة أصدرتها جامعة “ستانفورد” الأميركية حذرت عام 2019 من تناول الكركم لاحتوائه على مركبات الرصاص.

وكشفت الدراسة عن أحد أخطر أشكال الغش التجاري وذلك باستخدام مادة كرومات الرصاص في بنغلاديش لإكساب جذور ومسحوق الكركم اللون الأصفر الزاهي، وهي مادة سامة محظور استخدامها عالمياً في معالجة المنتجات الغذائية، نظراً إلى أنها تؤدي في حال تعاطيها إلى رفع مستويات الرصاص في الدم وتسميم الأعصاب والإصابة بأمراض القلب والدماغ وإعاقة نمو مخ الأطفال.

وبدء غش الكركم عام 1980، حين اجتاحت الفيضانات الهائلة محاصيل الكركم فلجأ بعض التجار لإضافة كرومات الرصاص، وهي صبغة صفراء صناعية شائعة الاستخدام لتلوين لعب الأطفال والأثاث.

وتقول جينا فورسيث، الباحثة الرئيسة في الدراسة، في تقرير نشره أول من أمس موقع جامعة “ستانفورد”: “معالجة هذه المشكلة يمكن أن تتم في اتجاهين: الأول هو توعية المنتجين في بنغلاديش بضرورة استخدام تقنيات تجفيف أكثر فاعلية وكفاءة وأماناً لمعالجة الكركم، والثاني هو توصية مفتشي الاستيراد في جميع أنحاء العالم بفحص الكركم باستخدام أجهزة الأشعة السينية، التي يمكنها اكتشاف الرصاص والمواد الكيميائية الأخرى”.

وتحذر فورسيث من أنّ الأنظمة الحالية للفحوص الدورية لسلامة الأغذية قد لا تكشف سوى نسبة ضئيلة من الكركم المغشوش الذي يجري تداوله في جميع أنحاء العالم، وهذه مشكلة خطيرة؛ لأن أي نسبة ولو ضئيلة من الرصاص غير مسموح بها.

سجل مروع للرصاص

تشير بعض المصادر أن عالم كيمياء أمريكي اسمه كلير باترسون تسبب باستخدام الرصاص بالبنزين وذلك كان مساهما بقتل أكبر عدد من البشر بالتاريخ وتفوق بذلك على هتلر وستالين وغيرهما.

الرصاص والبنزين

بعد حملة عالمية استمرت 20 عامًا، أصبحت الجزائر في عام 2021 الدولة الأخيرة التي تنهي استخدام البنزين المحتوي على الرصاص في السيارات، وهو أمر توقفت عنه الولايات المتحدة تدريجيًا في عام 1996. ومن المفترض أن يحدث ذلك فرقًا كبيرًا في مستويات الرصاص البيئي. ولكن لا تزال هناك الكثير من المصادر، من بطاريات السيارات إلى السيراميك.