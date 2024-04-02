إنفيديا.. طموحات واضحة في الطب والرعاية الصحية

أعلنت عملاق الرقائق الإلكترونية “إنفيديا” (NVIDIA)، عن تعاونها مع شركتي جونسون أند جونسون، و”جي إي هيلث كير”، لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات، وتطوير التصوير الطبي.

وتأتي هذه الخطوة لتأكيد أهمية القطاع الطبي في إيرادات “إنفيديا” المحتملة خارج قطاع التكنولوجيا الأساسي، حسبما ذكر موقع سي إن بي سي.

تكنولوجيا “إنفيديا” الجذابة

كشفت إنفيديا (المشهورة بتصنيع الرقائق المشغلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي) عن 25 من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة المخصصة لشركات الأدوية، والأطباء، والمستشفيات، والتي يمكن أن تساعد في العديد من المجالات الطبية مثل تطوير الأدوية عن طريق مسح تريليونات المركبات الكيميائية في وقت قصير، وهي العملية التي تستغرق عادة قرابة عقد من الزمان.

اهتمام ليس جديدا

احتاجت الشركة عشر سنوات من التخطيط لدخول المجال الطبي، وسبق أن قدمت منتجات مثل كلارا، ونيمو، للمساعدة في اكتشاف الأدوية وتطويرها.

في العام الماضي، استثمرت إنفيديا 50 مليون دولار في Recursion لمشاريع اكتشاف الأدوية، عبر إدخال بياناتها البيولوجية والكيميائية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ NVIDIA على نظامها الأساسي السحابي.

كما دخلت في شراكة في عام 2021 مع شرودنغر لاكتشاف الأدوية.

التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي

يبحث ما يقرب من 41% من الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الحيوية عن وسائل “متماسكة” لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، بحسب استطلاع العام الماضي.