إطلاق جائزة “ويش” للابتكار في الرعاية الصحية

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) عن إطلاق مسابقة ويش للابتكار في مجال الرعاية الصحية لعام 2024، وذلك خلال مشاركته في قمة الويب قطر 2024.

وتعد هذه المسابقة منصة مثالية للمبتكرين من جميع أنحاء العالم لعرض حلولهم المبتكرة أمام جمهور عالمي من قادة الصحة، بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والوزراء، وشركات التأمين، والمستثمرين، والخبراء في مجال الصحة.

وستقام مسابقة “ويش” للابتكار في مجال الرعاية الصحية على هامش مؤتمر ويش 2024، الذي يُعقد في الدوحة يومي 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر.

تتيح المسابقة للمشاركين فرصة:

عرض أفكارهم المبتكرة أمام جمهور عالمي من قادة الصحة.

الحصول على فرص استثمارية لدعم مشاريعهم.

التواصل مع خبراء في مجال الصحة من مختلف أنحاء العالم.

المشاركة في جلسات تفاعلية حول التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطرق العرض والترويج أمام المستثمرين.

وتعتبر مسابقة ويش للابتكار في مجال الرعاية الصحية مفتوحة لرواد الأعمال ذوي الرؤى النيّرة المتعلقة بمجال رعاية الصحية والشركات الناشئة العاملة في مجال الصحة بمراحلها المبكرة والمتوسطة، علاوة على المبتكرين الراغبين في عرض حلول رائدة تعالج تحديات الرعاية الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم.

وتم إطلاق برنامج جائزة “ويش” للابتكار في عام 2013، ودعم حتى الآن ما مجموعه 148 مبتكرًا من 36 دولة مختلفة.

ومن بين تلك الابتكارات المدعومة أجهزة عملية وحلول تصميمية وتطبيقات برمجيات متكاملة، تهدف جميعها إلى تيسير الوصول إلى الرعاية الصحية عالميًا بأسعار معقولة وبشكل أكثر استدامة.

كيفية المشاركة؟

للمشاركة في المسابقة، يجب على المبتكرين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني قبل 30 أيار/مايو 2024.

وسيتم تقييم الطلبات من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء في مجال الصحة، وسيتم الإعلان عن المشاريع المختارة في يتموز/وليو أو آب/أغسطس 2024.

ويعد مؤتمر ويش منصة رائدة في مجال الابتكار في الرعاية الصحية، حيث يجمع قادة الصحة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بمستقبل الرعاية الصحية.

من خلال إطلاق مسابقة ويش للابتكار في مجال الرعاية الصحية، يسعى المؤتمر إلى تعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي، ودعم المبتكرين في تحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق تُحدث أثرًا إيجابيًا على حياة المجتمعات.

معايير المشاركة في جائزة “ويش” للابتكار في الرعاية الصحية

يجب أن يكون لدى المشاركين فكرة مبتكرة قابلة للتطبيق في مجال الرعاية الصحية.

يجب أن تكون الشركة الناشئة في مراحلها المبكرة أو المتوسطة من التطوير.

يجب أن يكون لدى المشاركين فريق مخصص لتطوير الفكرة.

يجب أن يكون المشاركون قادرين على تقديم عرض تقديمي باللغة الإنكليزية.

جوائز مسابقة ويش

جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار.

فرصة الحصول على تمويل من مستثمرين.

فرصة المشاركة في برنامج تسريع الأعمال.

الحصول على عضوية في مجتمع ويش.