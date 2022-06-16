إصابة خبير الأمراض أنتوني فاوتشي بفيروس كورونا المستجد

أعلن المعهد الوطني الأميركي للأمراض المعدية الأربعاء أنّ مديره أنتوني فاوتشي، كبير مستشاري البيت الأبيض في مجال مكافحة جائحة كوفيد، أصيب بفيروس كورونا بحسب بيان المعهد الذي أشار إنّ العالم الثمانيني الذي أصبح منذ تفشّت جائحة كوفيد شخصية عامة محورية تلقى تقديراً كبيراً في البلاد خضع لفحص كوفيد وأتت نتيجة الفحص إيجابية بحسب أ ف ب.

وطمأن البيان إلى أنّ كبير مستشاري الرئيس جو بايدن بشأن الأزمة الصحية ملقّح بالكامل ضدّ كوفيد وتلقّى أيضاً جرعتين معزّزتين.

وأوضح المعهد في بيانه أنّ الدكتور فاوتشي “سيعزل نفسه وسيواصل العمل من المنزل”.

وحرص البيان على الإشارة إلى أنّ فاوتشي لم يخالط مؤخراً الرئيس بايدن.

وتسجّل الولايات المتّحدة حالياً بحسب الأرقام الرسمية أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 يومياً، لكنّ خبراء يؤكّدون أنّ العدد الفعلي هو أكبر بكثير.

ولا يزال الفيروس يحصد يومياً أرواح حوالي 300 شخص في البلاد، لكنّ السلطات الصحية تشدّد الآن على توفّر العديد من اللقاحات والعلاجات لمواجهة الفيروس.