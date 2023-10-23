تحذير.. إبر “أوزمبيك” مغشوشة تنتشر في الأسواق

أصدرت السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية تحذيراً من انتشار أبر مغشوشة من دواء “أوزمبيك”، وهو علاج لمرض السكري يُستخدم كذلك لإنقاص الوزن. وفقاً لـ وكالة فرانس.

وكتبت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM)في مذكرة موجهة إلى الصيادلة والمستشفيات “كإجراء احترازي، ندعو مختلف الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد إلى توخي الحذر”.

وتابعت “لم يُسجّل بعد أي بلاغ بهذا الخصوص في فرنسا”، ولكن “من المهم التحقق من إمكانية تتبع الرقم التسلسلي” أثناء التوزيع.

رصد إبر أوزمبيك المغشوشة

وأعلنت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) “رصد لدى بعض تجار الجملة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أبر تحمل بصورة مزيفة اسم اوزمبيك، وهو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني”.

ورُصد عدد من هذه الإبر المزورة التي كُتب عليها انها صُنّعت في ألمانيا، لدى موزعين في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة، بحسب وكالة الأدوية الأوروبية التي أوضحت أن ثمة “اختلافات في الشكل بين الابر المزيفة والأصلية”.

وأظهرت إبر “أوزمبيك” المزورة أرقاماً تسلسلية غير نشطة عندما مُررت عبر الماسح الضوئي.

وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية إلى أن السلطات الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي والشرطة فتحت تحقيقاً في ما حصل.

وتابعت “لا مؤشرات بعد إلى أنّ إبرا مزورة بيعت للمرضى في الصيدليات”.