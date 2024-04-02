فريق التحرير by فريق التحرير

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أمريكا تمنح الموافقة لجهاز يصلح صمام القلب بدل استبداله

حصل جهاز TriClip لإصلاح صمام القلب على الموافقة في أكثر من 50 دولة، ومنها كندا والعديد من الدول الأوروبية

فريق التحرير by فريق التحرير

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم شركة “أبوت للمختبرات”، المدرجة في بورصة نيويورك، الموافقة لطرح جهاز TriClip لإصلاح صمام القلب في الأسواق. والجهاز مخصص للمرضى الذين يواجهون مخاطر كبيرة من المضاعفات الناجمة عن جراحة القلب المفتوح.

وقد حصل جهاز TriClip على الموافقة في أكثر من 50 دولة، ومنها كندا والعديد من الدول الأوروبية. ويُستخدم الجهاز لعلاج قلس الصمام ثلاثي الشرفات (TR)، وهي حالة لا ينغلق فيها صمام القلب بشكل صحيح، مما يؤدي إلى فشل القلب المحتمل بسبب تدفق الدم إلى الخلف. وتنتشر هذه الحالة بين كبار السن الذين يعانون من مشاكل صحية متعددة، مما يجعل جراحة القلب المفتوح التقليدية محفوفة بالمخاطر.

ويعاني حوالي 1.6 مليون أمريكي من هذه الحالة. وتُعدّ الموافقة على دواء TriClip في الولايات المتحدة الأمريكية أمراً مهماً لأنه يوفر خياراً مثالياً للمرضى الذين لا يستطيعون الخضوع للجراحة.

وقد سبق للرئيس التنفيذي لشركة أبوت، روبرت فورد، أن سلّط الضوء على جهاز TriClip كأحد أجهزة “فاب 5” الخاصة بالشركة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو كبير في المبيعات في السنوات القادمة.

وقال نديم جيلو، المدير الأول للشؤون الطبية في قسم القلب الهيكلي في أبوت: “الرسالة الأساسية التي يجب تذكرها هنا هي أن المرضى لديهم الآن خيارات”.

وقال جيلو إن إصلاح الصمام بدلاً من استبداله يعد “مسار علاج إيجابي للغاية”، مضيفاً أن 98% من المرضى الذين تلقوا جهاز TriClip لم يتعرضوا لأي مضاعفات سلبية كبيرة خلال 30 يوماً.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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