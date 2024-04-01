السعودية تستضيف مناقشة أطلس الغذاء العالمي

تنظم هيئة فنون الطهي بالمملكة العربية السعودية اجتماعا مفتوحا عن بعد لأطلس الغذاء العالمي يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل/نيسان 2024.

وسيستضيف اللقاء المهتمين بمناقشة هذه المبادرة السعودية التي تبنتها اليونسكو للحفاظ على أساليب إنتاج الغذاء وتعزيزها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

وسيتناول اللقاء عدة محاور منها مقدمة عن أطلس الغذاء العالمي والصندوق السعودي في اليونسكو ومشاريعه.

كما ستتناول العلاقة بين أطلس الأغذية العالمي واتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، وكذلك العلاقة بين الفئات الخمس للتراث الثقافي وفنون الطهي التي قامت عليها مبادرة الأطلس.

علاوة على ذلك، سيناقش الاجتماع العائدات المتوقعة للمجتمعات المحلية من الانضمام إلى منصة أطلس الغذاء العالمي، فضلا عن تحديد مفهوم “طريق الغذاء”.

وفي العام الماضي، طورت الهيئة مبادرة تسمى “أطلس الغذاء الدولي والمنصة الرقمية للحفاظ على طرق الغذاء وتعزيزها ونقلها إلى أجيال الغد”.

تسعى هذه المبادرة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتوثيقه لضمان انتقاله المستدام عبر الأجيال.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من المناقشات المفتوحة التي تنظمها الهيئة بشكل دوري، لتكون بمثابة قناة تواصل للتواصل مع مجتمع فنون الطهي في المملكة والمهتمين بهذا المجال الإبداعي.

وتهدف هذه اللقاءات إلى تسليط الضوء على كافة المواضيع ذات الصلة بهذا القطاع، ومشاركة رؤى الهيئة وتطلعاتها لتطويره، والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التطويرية التي تعزز فنون الطهي في المملكة بما يتوافق مع أهداف الهيئة تحت مظلة البرنامج الوطني. استراتيجية للثقافة.