فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inصحةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربية

سوريا تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

أسماء الأسد ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسماء الأسد

أعلنت سوريا اليوم الثلاثاء عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض سرطان الدم.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد لوكيميا”.

وقال البيان: “إن أسماء الأسد ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”.

أسماء الأسد

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية السورية: “أن السيدة أسماء الأسد ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...