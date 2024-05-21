سوريا تعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

أعلنت سوريا اليوم الثلاثاء عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض سرطان الدم.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد لوكيميا”.

وقال البيان: “إن أسماء الأسد ستخضع على إثره لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب”.

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية السورية: “أن السيدة أسماء الأسد ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.