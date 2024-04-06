مرض “الـ 100 يوم” المميت يستهدف الأطفال في أستراليا

كان الربع الأول من عام 2013، هو آخر مرة سجلت فيها “كوينزلاند” ثاني أكبر ولاية في أستراليا أكثر من 1000 حالة إصابة بالسعال الديكي في 3 أشهر.

كان هذا في نهاية تفشي المرض الكبير الذي امتد من عام 2008 حتى عام 2012، وهو أكبر تفشي تم الإبلاغ عنه في أستراليا منذ إدخال لقاحات السعال الديكي على نطاق واسع في الخمسينيات من القرن الماضي.

وتم تسجيل أكثر من 140 ألف حالة خلال هذه الفترة، وبلغ العدد ذروته عند 38748 حالة في عام 2011، وكان هناك تفشي أصغر بين عامي 2014 و2017، مع أكثر من 60 ألف حالة في هذه السنوات.

السعال الديكي هو الأكثر خطورة على الأطفال

ما هو السعال الديكي، ولماذا ترتفع الحالات الآن؟ السعال الديكي هو مرض تنفسي خطير ومعدٍ للغاية، تسببه بكتيريا، ,تشبه الأعراض الأولية للسعال الديكي أعراض البرد والأنفلونزا الأخرى. وتشمل هذه سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف والحمى، ومع ذلك، مع تقدم المرض إلى الأسبوع الثاني، تصبح نوبات السعال أسوأ وأكثر تواترا.

بعد أو بين نوبات السعال، قد يلهث المرضى بحثا عن الهواء ويصدرون صوت “الصياح” المميز، يُطلق على المرض أحيانا اسم “سعال الـ100 يوم” حيث يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 6 و12 أسبوعا.

المرض في حد ذاته أمر خطير ويمكن أن يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتلقوا تطعيماتهم بعد، وعادة ما يكون المرض أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنا الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك المراهقين والبالغين، ومع ذلك، حتى عند البالغين، يمكن أن يؤدي السعال إلى كسور في الأضلاع.

تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج السعال الديكي ولكنها تكون أكثر فعالية عندما تُعطى خلال المراحل الأولى من المرض، وأفضل حماية في المقام الأول هو التطعيم، الذي يمنع معظم حالات المرض الخطير، ويقلل من انتشار السعال الديكي في المجتمع.

يوصى بإعطاء الأطفال 6 جرعات من لقاح السعال الديكي (الذي يتم دمجه مع لقاحات لأمراض أخرى) بين عمر شهرين و13 عاما تقريبا.

التطعيم مجاني بموجب برنامج التحصين الوطني للأطفال والنساء الحوامل، حيث إن تطعيم النساء ضد السعال الديكي أثناء الحمل يحمي الأطفال حديثي الولادة في الأشهر الأولى من حياتهم.

تتضاءل المناعة من هذه اللقاحات بمرور الوقت، لذلك يوصى أيضا أن يحصل البالغون على جرعة معززة، خاصة أولئك الذين قد يكونون على اتصال متكرر مع الأطفال.

لماذا ترتفع الحالات الآن؟

تحدث حالات تفشي السعال الديكي بشكل عام كل 3 إلى 4 سنوات، وبسبب تدابير كوفيد مثل إغلاق الحدود والعزل الاجتماعي وارتداء الأقنعة، انخفض عدد الحالات بشكل كبير خلال الفترة 2020-2023.

يمكن أن يكون انخفاض المناعة لدى السكان أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد ارتفاعا في حالات السعال الديكي في أستراليا ودول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وفي أستراليا، كانت الحالات مرتفعة بشكل خاص بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا.

خلل محتمل

على مدى العقدين الماضيين، أصبح السعال الديكي يتحسن في تجنب اللقاحات والمضادات الحيوية.

تعمل معظم اللقاحات المستخدمة في أستراليا وغيرها من البلدان المتقدمة على تحفيز جهاز المناعة لديك للتعرف على 3 إلى 5 مكونات من البكتيريا واستهدافها.

وبمرور الوقت، اكتسبت البكتيريا المسببة للسعال الديكي طفرات في هذه الجينات ببطء. هذه الطفرات تجعل البكتيريا تبدو مختلفة قليلا عن تلك المستخدمة في اللقاح، مما يساعدها على الاختباء بشكل أفضل من جهاز المناعة.

وكانت معظم هذه التغييرات صغيرة، لكن في عام 2008، ظهرت في أستراليا سلالة جديدة لم تعد تنتج البرتكتين، وهو أحد المكونات التي يستهدفها اللقاح. وهذا يعني أن جهازك المناعي، مثل المحقق، لديه دليل أقل للتعرف على البكتيريا.

وقد زادت هذه السلالة الجديدة بسرعة 5% عن السلالات التي عثر عليها في عام 2008، لتصبح السلالة السائدة في أقل من 10 سنوات، لتشكل 90% من السلالات بحلول عام 2017.

تبين أن هذه السلالة السلبية للبيرتكتين تبقى على قيد الحياة بشكل أفضل في الفئران المحصنة وربما ساهمت في ارتفاع عدد الحالات في تفشي المرض في الفترة 2008-2012.

ومما يثير القلق أنه منذ عام 2013، أصبحت سلالات السعال الديكي المقاومة للمضادات الحيوية منتشرة على نطاق واسع في الصين.

في حين أن هناك مضادات حيوية أخرى متاحة، إلا أنه لا يوصى بها للأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين (الفئة العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة). وتنتشر هذه السلالات المقاومة بشكل متزايد عبر آسيا ولكنها لم تصل إلى أستراليا بعد.

ماذا بعد هذا التفشي؟

من السابق لأوانه معرفة حجم هذا التفشي أو ما هي السلالات المسؤولة عنه، وهناك حاجة إلى تتبع أكبر لسلالات السعال الديكي، كما نفعل مع فيروس كورونا، لتوجيه تصميم اللقاحات والعلاجات المستقبلية.

والأهم من ذلك، أنه على الرغم من تطور البكتيريا، إلا أن اللقاحات الحالية لا تزال فعالة جدا في الوقاية من الأمراض الخطيرة والحد من انتقال العدوى، وتظل هذه أفضل أدواتنا للحد من هذا التفشي.

لحماية أنفسهم، والأطفال حديثي الولادة المعرضين للخطر، والمجتمع الأوسع، يجب على الجميع التأكد من حصولهم على لقاحات السعال الديكي.