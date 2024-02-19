فريق التحرير by فريق التحرير

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أسترازينيكا تحقق مكاسب في سوق الأسهم بعد نجاح علاجها تاجريسو لسرطان الرئة

كسب سعر سهم أسترازينيكا بفضل دواء تاجريسو” الذي أثبت نجاحه في علاج سرطان الرئة و أدى إلى إطالة متوسط البقاء على قيد الحياة دون تدهور الحالة المرضية

فريق التحرير by فريق التحرير
تاجريسو

ارتفع سهم شركة “أسترازينيكا” 3% ليقود مكاسب مؤشر “فوتسي 100” خلال تعاملات الإثنين، عقب موافقة السلطات الأمريكية على دوائها لعلاج سرطان الرئة “تاجريسو- Tagrisso” إلى جانب علاج كيميائي متمم، وتبلغ كلفة العلاج بالدواء المذكور أكثر من 17 ألف دولار شهريا أي لـ 30 حبة.

قفز سهم الشركة بنسبة 3.05% إلى 104.02 جنيه إسترليني (131 دولارًا)، لكنه ما زال منخفضًا بنسبة 9.4% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وحقق الدواء 5.8 مليار دولار من المبيعات في عام 2023 – 13 في المائة من إجمالي مبيعات علاج الأورام في شركة أسترازينيكا – مما يجعله أعلى مورد مبيعات في الشركة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، إن الموافقة استندت إلى نتائج التجارب التي أظهرت أن “تاجريسو” بالإضافة إلى العلاج الكيميائي، أدى إلى إطالة متوسط البقاء على قيد الحياة دون تدهور الحالة المرضية، نحو 9 أشهر بالمقارنة مع مستوى الرعاية العادي أي أن العلاج أبطأ انتشار السرطان في الجسم.

وتسمح الموافقة باستخدام العلاج مع البالغين المصابين بما يعرف بـ “سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المتحورة”، وجاءت بعد تجربة شملت 557 مريضًا في أكثر من 20 دولة. ديف فريدريكسون نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الأورام التابعة للشركة لفت بالقول: “هذا العلاج يمكن أن يؤخر تطور المرض لمدة تسعة أشهر إضافية تقريبًا، وهي أطول مدة ممكنة للبقاء على قيد الحياة دون تطور المرض في الحالات المتقدمة”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...