أرباح برجيل القابضة تقفز 52.4% إلى 540 مليون درهم

أعلنت شركة برجيل القابضة، العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لفترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 52.4% ليصل إلى 540 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى مليار درهم، بزيادة قدرها 17.7%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15.6% لتصل إلى 4.5 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أعداد المرضى مصحوباً بارتفاع العائدات المتأتية منهم، إذ ارتفع عدد المرضى المقيمين بنسبة 17.5% ومرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.3%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، 160 مليون درهم.

وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 57.9%، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسن صافي الاستثمارات الرأسمالية المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تحويل التدفق النقدي الحر إلى 52%، بعد أن كانت 42% في العام السابق.

وانخفض صافي ديون المجموعة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 من 1.5 ضعف في 31 كانون الأول / ديسمبر 2022 إلى 1.1 ضعف في 31 ديسمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو في المستقبل.

وبلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.