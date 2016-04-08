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سامرف السعودية تغلق وحدة للتقطير الفراغي بطاقة 155 ألف برميل يومياً

سامرف السعودية تغلق وحدة للتقطير الفراغي بطاقة 155 ألف برميل يومياً وسامرف مشروع مشترك بين أرامكو الحكومية وشركة إكسون موبيل الأمريكية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سامرف السعودية تغلق وحدة للتقطير الفراغي بطاقة 155 ألف برميل يومياً

(رويترز) – قال مصدر مطلع إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) أغلقت بشكل مفاجئ وحدتها للتقطير الفراغي التي تبلغ طاقتها 155 ألف برميل يومياً.

 

وتستخدم وحدات التقطير الفراغي في إنتاج المنتجات البترولية من الزيوت الثقيلة المتبقية من عمليات التقطير في مصافي النفط.

 

وقال مصدر تجاري آخر إن توقف وحدة التقطير الفراغي في سامرف الواقعة على الساحل الغربي للسعودية أدى إلى طرح عطاء لتصدير الوقود المتبقي من ميناء ينبع.

 

وسامرف مشروع مشترك بين أرامكو السعودية الحكومية وشركة إكسون موبيل الأمريكية للنفط.

 

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