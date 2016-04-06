ارتفاع عدد قتلى السيول في باكستان إلى 92 قتيلا والبحث عن 23 مفقودا

إسلام آباد 6 أبريل نيسان (رويترز) – بحث عمال الإنقاذ في باكستان اليوم الأربعاء عن 23 شخصا دفنوا جراء انهيار أرضي في الجبال الشمالية بينما ارتفع عدد قتلى أمطار غزيرة غير معتادة إلى 92 قتيلا.

وقال مسؤول حكومي يدعى عبد اللطيف لرويترز إن معظم القتلى سقطوا في إقليم خيبر بختون خوا الذي تعرض للأضرار الأكبر حيث لقي 65 شخصا حتفهم ولحقت أضرار بما يصل إلى 929 منزلا أو دمروا بالكامل.

وأضاف أنه في الروافد العليا من وادي كوهستان على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي العاصمة إسلام آباد أصبح 23 شخصا مفقودين بعد أن دفنوا تحت الطين.

وتابع أنه تم انتشال جثتين وخمسة مصابين جراء الانهيار الأرضي.

وهطلت أكثر الأمطار غزارة في مطلع الأسبوع وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يكون الطقس جافا اليوم الأربعاء في المناطق الأكثر تضررا. وتنظيف الشوارع التي أغلقتها الانهيارات الأرضية قد يستغرق وقتا أطول.

وقال عبد اللطيف “عندما تفتح الطرق ستتمكن فرقنا من تفقد المنازل وتقييم الأضرار.”