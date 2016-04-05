السعودية ستمول احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بحوالي 20 مليار دولار

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) – قال مصدران حكوميان لرويترز اليوم الثلاثاء إن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية لمصر ستشهد توقيع اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة اثنين بالمئة بجانب تقديم قرض لتنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار.

وستكون زيارة الملك سالمان لمصر يوم الخميس هي الثانية التي يقوم بها منذ توليه الحكم في يناير كانون الثاني العام الماضي.

وقال أحد المصادر لرويترز “سيتم التوقيع خلال الزيارة على اتفاقية لتمويل احتياجات مصر البترولية لمدة خمس سنوات بحوالي 20 مليار دولار وبفائدة اثنين بالمئة وفترة سماح للسداد ثلاثة سنوات على الأقل.”

والسعودية من أكبر داعمي حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الحكم عام 2014 بعد عام على إعلانه عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وقال مصدر حكومي آخر لرويترز “سيتم خلال زيارة الملك توقيع اتفاقية قرض من السعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء.

“سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم أيضا في مجالات الإسكان وبعض المشروعات السياحية.”

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أمر الملك سلمان بمساعدة مصر في تلبية احتياجاتها البترولية على مدى السنوات الخمس المقبلة وزيادة الاستثمارات السعودية هناك لتصل إلى أكثر من 30 مليار ريال.