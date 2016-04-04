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ناقلة عملاقة بمليوني برميل توصل النفط العُماني إلى أمريكا لأول مرة منذ 3 سنوات

أمريكا تتسلم أول شحنة من الخام العماني في 3 سنوات هذا الأسبوع

محرر في الموقع by محرر في الموقع
ناقلة عملاقة بمليوني برميل توصل النفط العُماني إلى أمريكا لأول مرة منذ 3 سنوات

سنغافورة 4 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت بيانات تومسون رويترز تريد فلو اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ستتلقى هذا الأسبوع أول شحنة من الخام العماني في 3 سنوات بعد أن اجتذب ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي مقابل الخامات القياسية في مناطق أخرى صفقات مراجحة.

 

وأشارت البيانات إلى أن الشحنة التي يبلغ حجمها مليوني برميل وصلت على متن ناقلة عملاقة إلى الساحل الغربي الأمريكي يوم الأحد ويجري تحضيرها لتفريغ الحمولة النفطية.

 

وذكرت مصادر تجارية في يناير كانون الثاني أن شركة التكرير الأمريكية كوش ربما اتخذت الترتيبات اللازمة لاستقبال الشحنة.

 

وتضاف هذه الشحنة إلى موجة من الإمدادات النفطية التي تدفقت من أفريقيا وأوروبا بعد أن ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أمام مزيج برنت بعد أسابيع فقط من إقدام واشنطن على إلغاء قانون صادر منذ عقود يحظر تصدير النفط.

 

وكانت آخر مرة استوردت فيها الولايات المتحدة النفط العماني في يوليو تموز 2013 في شحنة نقلتها بي.بي إلى لوس أنجلس وفق ما أظهرته بيانات رويترز.

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