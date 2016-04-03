السعودية: مقتل مقيم إثر انفجار عبوة استهدفت دورية أمنية بالدلم

واس – صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 11:30 من مساء يوم السبت الموافق 24 / 6 / 1437هـ تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها بموقف مجاور لمركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين ، وتعرض دوريتي أمن أخريتين لتلفيات مختلفة، وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات التحقيق في ذلك .

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