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Posted inطاقة

السعودية: مقتل مقيم إثر انفجار عبوة استهدفت دورية أمنية بالدلم

واس –    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 11:30 من مساء يوم السبت الموافق 24 / 6 / 1437هـ تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها بموقف مجاور لمركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: مقتل مقيم إثر انفجار عبوة استهدفت دورية أمنية بالدلم

واس –    صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 11:30 من مساء يوم السبت الموافق 24 / 6 / 1437هـ تعرضت إحدى دوريات الأمن التابعة لشرطة الدلم بمحافظة الخرج لانفجار عبوة ناسفة أثناء توقفها بموقف مجاور لمركز الشرطة مما نتج عنه مقتل أحد المقيمين ، وتعرض دوريتي أمن أخريتين لتلفيات مختلفة، وقد باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات التحقيق في ذلك .

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