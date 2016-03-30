وسادة تبريد وتدفئة جديدة تخفف من حدّة الظروف المناخية

تم مؤخرا الإعلان عن مجموعة جديدة من منتجات التبريد بعد النجاح الذي حققه أول ابتكار والذي تمثل بوسادة تبريد “فريزميت” (Freezmate) من قبل مبتكر هذه المجموعة.

توفر منتجات “فريزميت” تكنولوجيا تبريد وتدفئة تبقى لعدة ساعات محافظة على حرارتها في مختلف الظروف المناخية القاسية. أما بالنسبة لوسادة التبريد فهي متعددة الاستخدام، حيث توفر لمستخدميها برودة مثالية لدى ذهابهم للسباحة أو أثناء ممارستهم للأنشطة الرياضة، كما يمكن استخدامها لتبريد مقعد السيارة، وكرسي الأطفال وغيرها. كما تستعمل لتخزين الأطعمة والمشروبات والحفاظ على درجة حرارتها، فضلاً عن استخدامها لتغطية الحيوانات الأليفة والتخفيف من حدّة حرارة موسم الصيف عليها.

ودفع النجاح الذي حققه المنتج، الذي تم طرحه في دولة الإمارات العربية والمملكة السعودية العربية بنهاية عام 2015، الى التحضير لإطلاق مجموعة جديدة من المنتجات ستكون متوافرة خلال شهر مارس من هذا العام. وكونها أداة مريحة وعملية تتمتع بجودة عالية، يعتقد بأن منتجات “فريزميت” ستصبح مطلوبة بشكل كبير للذين يرغبون بقضاء أوقاتهم في الخارج وسط ظروف مناخية قاسية.

وتعليقاً على ذلك، قال طارق الإمام، مؤسس ومبتكر منتجات “فريزميت”: “آمل أن يسهم هذا المنتج بتوفير الراحة والانتعاش للناس أثناء قيامهم بالأنشطة الخارجية أو المشي في مختلف أوقات اليوم في فصل الصيف.”

ويسعى طارق الإمام إلى توسيع أعماله في السوق وإطلاق المزيد من منتجات “فريزميت” في الفترة القادمة. ويؤكد الإمام أنّ فريزميت مثالية للمنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة مثل المترو، والشواطئ، والحدائق وغيرها.

ويضيف طارق قائلاً: “تتوفر بمنتجات “فريزميت” احتياطات السلامة الآمنة للحيوانات الأليفة مثل الكلاب والخيول. فإذا كان الشخص يمارس رياضة المشي أو ركوب الخيل لساعات طويلة وسط الحرّ يمكن لهذا المنتج أن يبقي جسدهم بارداً ويشعرهم بالراحة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا المنتج مثالي للاستخدام في سباقات التحمل والقدرة للخيول، حيث يساعد على خفض درجة الحرارة بسرعة أكبر بكثير من الطرق الأخرى.”

ويعكس هذا المنتج طموح وتصميم طارق الإمام إلى توفير منتجات مبتكرة عالية الجودة، حيث تم صناعة هذا المنتج من أفضل المواد التي تم جلبها من مختلف أنحاء العالم، وبعد أكثر من 26 اختبار ومحاولة متتالية واختبارات متعددة قام بها طارق وفريقه لتقديم منتج “فريزميت” بأعلى معايير الجودة.

اختتم طارق بالقول: “أعتبر هذا المنتج مجرد بداية الطريق نحو العديد من المنتجات المبتكرة في المستقبل. ومما لا شك فيه بأن هذا النجاح تحقق بفضل الدعم والتشجيع الذي حظيت به من جميع من حولي”.

ويأمل طارق الإمام بأن تحقق منتجات “فريزميت” المزيد من النجاحات وأن يتم عرضها وتسليط الضوء عليها في مزيد من الأسواق في منطقة الشرق الأوسط قريباً.