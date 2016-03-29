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Posted inطاقة

مصدر: إيران تتوقع حضور اجتماع الدوحة دون مناقشة تثبيت إنتاج النفط

قال مصدر على دراية بالتفكير الإيراني اليوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع حضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة الشهر المقبل لكن ذلك لا يعني أنها ستشارك في مفاوضات بشأن تثبيت الإنتاج.
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مصدر: إيران تتوقع حضور اجتماع الدوحة دون مناقشة تثبيت إنتاج النفط

دبي 29 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر على دراية بالتفكير الإيراني اليوم الثلاثاء إن الجمهورية الإسلامية العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع حضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة الشهر المقبل لكن ذلك لا يعني أنها ستشارك في مفاوضات بشأن تثبيت الإنتاج.

 

وقال المصدر لرويترز “تم تقديم دعوة… نحن نؤيدها لكن ذلك لا يعني أن نشارك في مباحثات التثبيت.”

 

ودعت قطر جميع أعضاء أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة لحضور مباحثات في 17 أبريل نيسان بشأن اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج دعما لسوق النفط العالمية.

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