دونالد ترامب: سأدرس وقف مشتريات النفط من السعودية في حال انتخابي رئيساً لأمريكا

قال دونالد ترامب، المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، إنه سيدرس وقف شراء النفط من السعودية إذا لم تشارك بقوات برية لقتال تنظيم داعش الإرهابي.

وبحسب موقع “أرقام” الاقتصادي، جاء تصريح دونالد ترامب في مقابلة لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تطرق خلالها للسياسة الخارجية الأمريكية في حالة انتخابه رئيساً.

وقال “ترامب” إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تحصل على تعويض عما تنفقه من الدول التي توفر لها الحماية ومنها السعودية، قائلاً – حسب زعمه – “ومع ذلك ما كان للسعودية أن تبقى لفترة طويلة من دوننا”.

وتستورد الولايات المتحدة حالياً من السعودية أكثر من مليون برميل من النفط يومياً، حسب موقع ‏وزارة الخارجية الأمريكية‎.

وكان ترامب قد هاجم السعودية من قبل؛ حيث ادعى أنها تستغل الولايات المتحدة الأمريكية وعليها أن تدفع مقابل ذلك، كما هاجم المسلمين وطالب بمنعهم من دخول الولايات المتحدة.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالب دونالد ترامب بفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً وأعلن عديدون رفضهم لها.

ويشغل “دونالد ترامب”، وهو شخصية اجتماعية وكاتب وشخصية تلفزيونية، منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة ترامب العقارية، ومقرها الولايات المتحدة وهو أيضاً مؤسس منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات والفنادق في جميع أنحاء العالم.

ويتميز نمط حياة “ترامب” بالإسراف والصراحة في الحديث جعلته من المشاهير على مدى سنوات، وما زاد نجاحه البرنامج الواقعي على قناة الـ إن بي سي، المبتدئ (حيث كان يقوم بدور المضيف والمنتج التنفيذي).