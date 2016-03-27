مجلس الشورى السعودي يعتزم مناقشة التعرفة الجديدة للمياه ومطالبة وزارة المياه بدراسة تحليلية لمعرفة عدد المتضررين وأسباب الشكوى

قال رئيس لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى السعودي إن المجلس سيناقش خلال الأسبوعين القادمين تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء وسوف تتطرق اللجنة إلى موضوع التعرفة الجديدة للمياه.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن الدكتور علي الطخيس إن اللجنة ستطلب من الوزارة وشركة المياه الوطنية عمل دراسة تحليلية ومعرفة عدد المتضررين من التعرفة الجديدة وأسباب الشكاوى الواردة إليهما.

وقال عضو مجلس الشورى السعودي محمد رضا نصر الله إن على وزارة المياه والكهرباء إعادة النظر في تقييم فواتير المياه، ورفعها بشكل متدرج بما يتناسب مع دخل المواطنين.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015 رفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه وتم تنفيذ التعرفة الجديدة في يناير/كانون الثاني الماضي.