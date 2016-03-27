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بدء تشغيل مصنع بيوتانول سعودي بـ 330 ألف طن سنوياً

قال أحد مساهمي الشركة السعودية للبيوتانول (سابوكو) اليوم الأحد إن المشروع بدأ العمليات التجارية بمصنعه في الجبيل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بدء تشغيل مصنع بيوتانول سعودي بـ 330 ألف طن سنوياً

الخبر (السعودية) 27 مارس آذار (رويترز) – قال أحد مساهمي الشركة السعودية للبيوتانول (سابوكو) اليوم الأحد إن المشروع بدأ العمليات التجارية بمصنعه في الجبيل.

 

وستبلغ طاقة المصنع 330 ألف طن سنويا من مادة نظامي البيوتانول وهي مركب كحولي يستخدم في صناعة كيماويات أخرى و11 ألف طن سنويا من الإيزوبيوتانول.

 

والمشروع مملوك لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة صدارة للكيميائيات – وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال – والشركة السعودية لحامض الأكريليك.

 

والسعودية لحامض الأكريليك تابعة لشركة التصنيع الوطنية (تصنيع) ولشركة الصحراء للبتروكيماويات.

 

وقالت صدارة للخدمات الأساسية في بيان للبورصة “تحليل نتائج اختبار أداء مصنع إنتاج البيوتانول… بين أن المصنع قد استوفى متطلبات بدء عمليات التشغيل التجاري. وقد بدأت عمليات التشغيل التجاري بعد استكمال إجراء الاختبار الناجح لمعدات مصنع البيوتانول وكفاءة الإنتاج وفقا لتراخيص التقنية وعقود التنفيذ.”

 

كانت تصنيع قالت العام الماضي إن من المتوقع بدء التشغيل التجريبي للمشروع في الربع الثالث من 2015.

 

وكانت تكلفة المشروع تقدر بنحو ملياري ريال (533 مليون دولار) عندما أعلن عنه في 2012 وكان من المتوقع أن يدخل الخدمة في الربع الأول من 2015.

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