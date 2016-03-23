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Posted inطاقة

أرامكو السعودية تبدأ إنتاج الغاز بحقل الحصبة البحري

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في مجلتها الأسبوعية الشمس العربية إنها بدأت إنتاج الغاز الطبيعي بحقل الحصبة البحري قبيل الارتفاع الصيفي في الطلب بأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرامكو السعودية تبدأ إنتاج الغاز بحقل الحصبة البحري

الخبر (السعودية) 23 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في مجلتها الأسبوعية الشمس العربية إنها بدأت إنتاج الغاز الطبيعي بحقل الحصبة البحري قبيل الارتفاع الصيفي في الطلب بأكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم.

 

ومن سبع منصات أحادية البئر تبعد مسافة 150 كيلومترا شمال شرقي الجبيل في الخليج سينتج حقل الحصبة ما يصل إلى 1.3 مليار متر مكعب قياسي من الغاز يوميا في حين سيوفر حقل العربية المجاور نحو 1.2 مليار متر مكعب قياسي.

 

وسيعالج الغاز بمحطة واسط مما سيساعد في سد الطلب المحلي على الكهرباء.

 

ويحوي حقل الحصبة مستويات من كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون أعلى بكثير من العربية مما ينطوي على تحديات تقنية.

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