رسمياً .. قطر تدعو جميع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها لاجتماع أبريل

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الطاقة القطرية اليوم الثلاثاء إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم سوق النفط العالمية.

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء أوبك ومنتجي النفط الأساسيين الآخرين في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل نيسان لمناقشة تحقيق استقرار الأسعار من خلال تثبيت الإنتاج.

وقالت الوزارة في خطاب الدعوة إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا.

وتتولى قطر رئاسة أوبك هذا العام وتضطلع بمسؤولية ترتيب هذا الاجتماع.

وأكدت إيران أنها ستزيد إنتاجها عقب رفع العقوبات الغربية في يناير كانون الثاني وأنها لن تثبت الإنتاج. لكن مصادر في أوبك قالت إن دول الخليج الأعضاء في المنظمة تدعم الاتفاق حتى لو رفضت طهران المشاركة.