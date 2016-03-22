محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

رسمياً .. قطر تدعو جميع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها لاجتماع أبريل

قالت وزارة الطاقة القطرية اليوم الثلاثاء إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم سوق النفط العالمية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رسمياً .. قطر تدعو جميع الدول المنتجة للنفط من أوبك وخارجها لاجتماع أبريل

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الطاقة القطرية اليوم الثلاثاء إن الدوحة دعت جميع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها لحضور مباحثات بشأن اتفاق لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني لدعم سوق النفط العالمية.

 

ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء أوبك ومنتجي النفط الأساسيين الآخرين في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل نيسان لمناقشة تحقيق استقرار الأسعار من خلال تثبيت الإنتاج.

 

وقالت الوزارة في خطاب الدعوة إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا.

 

وتتولى قطر رئاسة أوبك هذا العام وتضطلع بمسؤولية ترتيب هذا الاجتماع.

 

وأكدت إيران أنها ستزيد إنتاجها عقب رفع العقوبات الغربية في يناير كانون الثاني وأنها لن تثبت الإنتاج. لكن مصادر في أوبك قالت إن دول الخليج الأعضاء في المنظمة تدعم الاتفاق حتى لو رفضت طهران المشاركة.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا