بي.جي توقف العمل في بعض مناطق تنمية الحقول في مصر

القاهرة 22 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم الثلاثاء إن شركة بي.جي مصر التابعة لرويال داتش شل أوقفت الانتاج والتنمية في حقول الغاز في منطقتي (9A+) و(9B) في المياه المصرية بالبحر المتوسط وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الغاز المستخرج.

وأضاف المسؤول لرويترز في اتصال هاتفي مشترطا عدم الكشف عن اسمه “بي.جي أوقفت العمل في المرحلة (9A+) و(9B) لعدم التوصل إلي اتفاق حول السعر المحدد للغاز المستخرج وسحبت الحفار سايبم الذي كان يعمل في حفر آبار (9A+) في السابع من مارس الجاري.”

وتواصل بي.جي العمل في منطقة (9A) التي تضم نحو تسعة آبار غاز.

وتحصل مصر حاليا على الغاز من حقول المنطقة (9A) بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بعد تعديل الاتفاقية ولكن تحصل على الغاز من (9A+) بسعر 3.95 دولار للمليون وحدة حرارية وهو ما تريد بي.جي زيادته.

وتضم المنطقة (9A+) بئرين والمنطقة (9B) نحو 7 آبار في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا.

وتدير المناطق الثلاث شركة رشيد للبترول المملوكة للهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 50 بالمئة ولبي.جي بنسبة 25 بالمئة وبتروناس الماليزية 25 بالمئة.

وقال المسؤول “بي.جي رهنت استئناف العمل في تلك المنطقة بثلاثة شروط هي تحديد سعر الغاز المستخرج بنحو 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية وتحديد جدول زمني لسداد مستحقات الشركة لدي قطاع البترول المصري وتعهد إيجاس بتوفير كميات من الغاز الطبيعي لمجمع إسالة الغاز التابع للشركة وبتروناس والهيئة العامة للبترول.”

ولم يتسن على الفور لرويترز الحصول على تعقيب رسمي من وزارة البترول.

وتعكف مصر حاليا على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.