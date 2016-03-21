النفط يعاود الارتفاع ويصل إلى 41.54 دولارا للبرميل

نيويورك (رويترز) – ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات تراجع مخزونات الخام بنقطة تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني وقبيل حلول أجل عقد أقرب استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط.

لكن مكاسب النفط جاءت محدودة بفعل ما قال المحللون إنها المخاوف من أن شركات الطاقة الأمريكية قد تعاود زيادة الإنتاج بعد تعافي أسعار الخام على مدى شهرين. وتحدد سعر التسوية لعقود خام برنت تسليم مايو أيار – شهر أقرب استحقاق – على ارتفاع 34 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 41.54 دولار للبرميل. وارتفع برنت 53 بالمئة من أدنى مستوى في 12 عاما 27.10 دولار الذي سجله في 20 يناير كانون الثاني.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم ابريل نيسان 47 سنتا أو 1.2 بالمئة ليبلغ سعر التسوية 39.91 دولار مع حلول أجل العقد. وأغلق عقد مايو أيار الأنشط الذي سيصبح عقد أقرب استحقاق من يوم الثلاثاء مرتفعا 38 سنتا عند 41.52 دولار. وقال المتعاملون نقلا عن بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق إن المخزونات في كاشينج تراجعت 570 ألفا و574 برميلا إلى 69.05 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 18 مارس آذار. وقبل ذلك ارتفعت مخزونات كاشينج صوب 70 مليون برميل مما أثار مخاوف المتعاملين في السوق من بلوغ طاقتها القصوى