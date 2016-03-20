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وزير النفط العماني : لم نتلق دعوة بعد لحضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة

وزير النفط العماني : لم نتلق دعوة بعد لحضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزير النفط العماني : لم نتلق دعوة بعد لحضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة

مسقط 20 مارس آذار (رويترز) – قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن سلطنة عمان لم تتلق بعد دعوة لحضور اجتماع في قطر في 17 ابريل نيسان لبحث اتفاق عالمي لتثبيت انتاج النفط من أجل دعم الأسعار.

 

وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مسقط “نتبادل بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين. ولم نتلق بعد دعوة لحضور الاجتماع ولكننا سنحضره إذا تلقينا دعوة.”

 

وسيجتمع المنتجون من أعضاء أوبك ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا. لم يتضح بعد ما إذا كان كل أعضاء أوبك وعددهم 13 عضوا سيشاركون في اجتماع الدوحة ومن هم المنتجون المستقلون الذين سيحضرون الاجتماع. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط وليست من أعضاء أوبك.

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