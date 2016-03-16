وزير الطاقة القطري : منتجون من أوبك وخارجها سيجتمعون في الدوحة 17 أبريل

16 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة في بيان اليوم الأربعاء إن منتجي النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل نيسان.

وقال السادة الذي يشغل أيضا منصب رئيس أوبك في الوقت الحالي إن الاجتماع سيكون متابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية أيضا بين بلاده والسعودية وروسيا وفنزويلا والذي شهد اقتراح اتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني ودعوة المنتجين الآخرين للمشاركة في هذه الخطوة.

وذكر البيان أنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم حوالي 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 في المئة من حجم إنتاج النفط العالمي.