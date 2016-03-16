إعلان حالة الطوارئ بسبب موجة الغبار في جدة

واس- أعلنت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها من مستشفيات ومراكز صحية، وأخذ التدابير الاستباقية تحسباً لوقوع حالات بسبب موجة الغبار التي تشهدها سماء العاصمة المقدسة .

وأوضح الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة عبدالوهاب شلبي أن مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة موجة الغبار التي تمر بها المنطقة حالياً، مشيراً إلى توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعامل مع الحالات المتضررة جراء الموجة .

وأفاد أن الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة أكدت على إدارة الطوارئ والأزمات أهمية رفع درجة الاستعداد والجاهزية من فرق طبية وسيارات إسعافية، والتنسيق مع أقسام الطوارئ بالمستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة، خاصة حالات الربو وأمراض الصدر المختلفة والحساسية .

وتوقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء نشاطاً في الرياح السطحية قد تصل سرعتها إلى (50كم/ساعة) مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق وسط وشمال وغرب المملكة (تشمل الأجزاء الشمالية والوسطى للبحر الأحمر), ومن ثم تؤثر على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة وتمتد حتى منطقة نجران.

كما توقّعت الأرصاد سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة, وهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض ومكة المكرمة, كذلك على مرتفعات مناطق عسير, والباحة, وجازان, ونجران تمتد لتشمل الأجزاء الجنوبية من البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة الرياض الشؤون الصحية بمنطقة الرياض إعلانها حالة الطوارئ ورفع الاستعداد الكامل بأقسام الطوارئ في جميع المستشفيات لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض المكلف د.ناصر الدوسري أن صحة الريا ض لديها خطط لمثل هذه الظروف الطارئة لتعامل معها وفق الاجراءات التي تسهم في سرعة استقبال الحالات الطارئة لمرضى الجهاز التنفسي، سواء الكبار في السن أو الصغار واستيعاب الزيادات المحتملة في أعداد المراجعين لهذه المرافق من مرضى الجهاز التنفسي وخاصة المصابين بمرض الربو.

وأوضح د الدوسري أن تأثيرات الغبار التي تشهدها الرياض على الأطفال كبيرة، خاصة أن ذرات الغبار المتطايرة في الجو والعالقة فيه وهذه تستنشق داخل الجهاز التنفسي وتمر عبر الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية والشعيبات الهوائية وخلال مرورها على حسب حجم هذه الذرات فالأحجام الكبيرة تستقر في مقدمة أجهزة التنفس العليا خاصة الأنف والحنجرة والأحجام الصغيرة، فتتعدى إلى داخل الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية ثم إلى الشعيبات الهوائية الدقيقة.محذراً المصابين بمرض الربو من التعرض للغبار واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة باستخدام الأدوية الوقائية والابتعاد قدر المستطاع عن المثيرات للحساسية وبعدم مغادرة المنزل وعدم التواجد في الأماكن المفتوحة في مثل هذه الأجواء إلاّ للضرورة، وإتباع إرشادات الطبيب بدقة واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الربوية وفق إرشادات الطبيب وإغلاق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا.