نجاة عائلة سعودية بعد إصابتها في “تفجيرات أنقرة”

أعلنت السفارة السعودية في تركيا أن عائلة سعودية تعرضت للإصابة في حادث التفجير الإرهابي الذي هز وسط أنقرة مساء الأحد مؤكدةً أن حالتهم الصحية بخير.

وقالت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا في بيان صحافي الأحد : “إن المواطنين السعوديين في أنقره بخير ولله الحمد، وأضافت بأنها تواصلت على الفور مع جميع المواطنين المقيمين في أنقرة تأكد لها سلامتهم والله الحمد، في حين كانت عائلة سعودية تتواجد بقرب موقع التفجير الإرهابي لحظة وقوعه، نتج عن تعرضهم لشظايا زجاج وتم إسعافهم وخروجهم من المستشفى في حينه بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم”.

وأعربت السفارة عن تعازيها الحارة لأسر ضحايا هذه العملية الإرهابية متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

وجددت السفارة دعوتها لكافة المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات وعدم التردد في الاتصال بها عند الحاجة على الأرقام المخصصة، والتي تعمل على مدار الساعة، سائلة الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.