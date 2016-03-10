دبي: انحسار تأثيرات منخفض العقربي الجوي وتقلبات الطقس

انحسرت الغيوم من سماء دبي بعد أن شهدت أمس أمطارا غزيرة تسببت بعرقلة حركة السير في عدد من المناطق بدبي بعد أن غمرت المياه بعض الشوارع بتأثير بالأحوال الجوية غير المستقرة، وبدت صباح اليوم سماء دبي صافية فيما غطت أمس السُحب الداكنة السماء وتساقطت الأمطار بغزارة مُتفاوتة، صاحبها الرعد على فترات مع نشاط بالرياح السطحية.

وتحذر إدارة الدفاع المدني في دبي المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة، معلنة في الوقت نفسه عن استعدادها الكامل لمواجهة أي طوارئ محتملة بسبب الطقس غير مستقر اليوم وغدا

وتطلب الإدارة اتباع التعليمات التي تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية وتنشر على موقع الدفاع المدني لدبي، مع ضرورة توخي الحذر في هذه الأجواء المناخية المتقلبة وعدم المجازفة وتجنب مناطق تجمعات المياه، والتعرض للتيارات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار، من خلال التعامل مع المولدات الكهربائية، وأعمدة الإنارة، وأطباق استقبال البث على أسطح البنايات بحسب ما نقلته صحيفة الخليج.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الاربعاء تقلبات في حالة الطقس على شكل أمطار وعواصف رعدية وتساقط حبات البرد ناجمة عن تأثيرات منخفض جوي أطلق عليه مركز العاصفة مسمى “منخفض العقربي” والذي يعود لفترة زمنية محددة من العام في فصل الشتاء.