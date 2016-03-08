مؤسسة البترول الكويتية: نسعى لزيادة الإنتاج إلى 3.15 مليون برميل يومياً

(رويترز) – قال نزار العدساني الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء إن المؤسسة نجحت في رفع إنتاج شركة نفط الكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً وتسعى الآن لزيادته إلى 3.15 مليون برميل يومياً.

وتقول الكويت إنها تعمل على الوصول بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020 منها 3.65 مليون برميل يومياً من نفط الكويت و350 ألف برميل يومياً من المنطقة المقسومة مع السعودية.

وقال “العدساني”، في كلمة أمام ملتقى الكويت للاستثمار، “نجحنا في رفع مستوى إنتاجنا إلى 3 ملايين برميل يوميا من شركة نفط الكويت فقط ونعتزم الوصول الي 3.15 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 ونعمل لبلوغ 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020”.

وأكد أن المؤسسة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق هدف الأربعة ملايين برميل يوميا من خلال زيادة عدد أبراج ومنصات الحفر من 100 حالياً إلى 140 في بداية 2017 ثم يزداد العدد بما يحقق حفر 2000 بئر بحلول العام 2020 إضافة إلى بناء أربعة مراكز تجميع ومركزين لتعزيز الغاز الطبيعي.

وأضاف أن المؤسسة ستستثمر 34.5 مليار دينار خلال خمس سنوات حتى 2021 في القطاع النفطي. وسيكون 65 بالمئة من هذا المبلغ لقطاع الاستكشاف والإنتاج.

وقال “نحن ماضون في تنفيذ المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تعود على صناعه النفط الكويتية وتسهم في تنامي الاقتصاد الكويتي”.

وذكر أن المؤسسة تسعى للتعاقد مع الشركات العالمية لتطوير إنتاج النفط الثقيل.

وتابع العدساني “تم طرح مناقصة اتفاقية الخدمات التقنية لتطوير إنتاج النفط الثقيل والنفوط التقليدية الأخرى في شمال الكويت وذلك في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2015 وسيتم الإعلان عن الشركات التي ستفوز في الاتفاق خلال شهر مارس (آذار) 2016”.

التوسع في البتروكيماويات

ولدى الكويت مشروعات بتروكيماوية أهمها شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية والتي تشارك بدورها في شركة ايكويت للبتروكيماويات مع داو كيميكال.

وكانت الكويت شرعت في 2008 لعقد اتفاقية لمشروع مشترك مع داو كيميكال لكن المشروع لم يكتمل.

واضطرت الكويت في 2013 لدفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة داو كيميكال بعد أن جاء قرار التحكيم الدولي في غير صالح من شركة صناعات الكيماويات البترولية الحكومية لانسحابها من المشروع الذي كان سيركز على منتجات البلاستيك في 2008.

وقال العدساني، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تعكف حاليا على تقييم بعض الفرص الاستثمارية في الهند وأمريكا الشمالية كما تسعى للتوسع في نشاط البتروكيماويات مع شريك عالمي. ولم يخض في تفاصيل.

وأضاف أن المؤسسة تهدف إلى “التوسع في نشاط البتروكيماويات مشاركة مع شريك عالمي مناسب من خلال الدخول في صناعة المنتجات اللاحقة والتخصصية وذلك للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات ذات النمو المرتفع مع التركيز على الأسواق الآسيوية والأسواق النامية الأخرى”.