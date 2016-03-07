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عودة الشائعات بإعدام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج

انتشرت آواخر العام الماضي شائعات بإعدام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج وها هي تعود مجددا باستخدام صور مزيفة لعملية إعدام جرت في إيران

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عودة الشائعات بإعدام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج

انتشرت آواخر العام الماضي شائعات بإعدام الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج وها هي تعود مجددا باستخدام صور مزيفة لعملية إعدام جرت في إيران. وكشفت الصورة المستخدمة للجزائري بن لاج في عملية الإعدام المزعومة أنها لا تعود له بل لشاب إيراني ويكفي البحث بالصور في غوغل لإظهار ذلك. وبالطبع لا يوجد حكم بالإعدام في ولاية جورجيا الأمريكي ولا في غيرها من الولايات لعمليات اختراق الشبكات بل هي عقوبة للقتل فقط.


ولم تقتصر الشائعات على مكان إعدامه بل تعدته للأسباب وطبيعة الجريمة، فالشاب الجزائري بن دلاج بحسب الادلة الرسمية التي أعلنت عنها الشرطة التايلندية هو مجرد لص قام بسرقة مئات البنوك بواسطة فيروس كمبيوتر ساهم بتطويره ليسافر بالدرجة الأولى ويعيش بترف كبير فيما تروج الشائعات إنه كان يتبرع لفلسطين (الجميع أصبح يتاجر بها لكسب شعبية).

 

 ونشرت الشرطة الفيدرالية الأمريكية في يوليو العام الماضي بيانا حول اعتقال حمزة ويتوقع أن تجري محاكمته هذا العام نظرا لأن مثل هذه القضايا تستغرق التحقيقات فيها وقتًا طويلًا في المحكمة قبل إصدار أيّ حكم. كما أن المحكمة الأمريكية المعنية بقضية بن دلاج، لا تصدر أحكامًا بالإعدام.

https://www.fbi.gov/pittsburgh/press-releases/2015/major-computer-hackin…

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