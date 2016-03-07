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أسعار النفط تواصل ارتفاعها بأكثر من الثلث

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام 
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسعار النفط تواصل ارتفاعها بأكثر من الثلث

سنغافورة 7 مارس آذار (رويترز) – قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين مواصلة ارتفاعا أدى إلى رفع سعر خامات القياس أكثر من الثلث بالمقارنة مع مستوياتها المتدنية هذا العام في الوقت الذي عزز فيه الحد من المعروض من النفط وتحسن التوقعات العالمية اتجاهات السوق نحو الانتعاش.

 

وسجلت أسعار تعاقدات خام برنت لاقرب شهر استحقاق 39.49 دولار للبرميل في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بزيادة 77 سنتا أو اثنين في المئة عن آخر سعر تسوية لها. ويزيد هذا أكثر من الثلث عن المستوى المتدني الذي سجلته الأسعار في يناير كانون الثاني عندما هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ 2003.

 

وسجلت تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط 36.63 دولار للبرميل بزيادة 71 سنتا عن آخر مستوى أُغلقت عليه وبزيادة 40 في المئة عن المستويات المتدنية التي وصلت إليها في فبراير شباط.

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