الإمارات ترفع أسعار الديزل بنسبة 2% وتخفض البنزين 7.5% لشهر مارس

أعلنت لجنة تحديد أسعار الوقود في وزارة الطاقة الإماراتية عن أسعار البنزين والديزل والجازولين لشهر مارس آذار القادم.

وقال وكيل #وزارة_الطاقة: لجنة تحديد الأسعار تعلن عن ارتفاع في أسعار الديزل لشهر مارس القادم بنسبه 2% ليكون السعر 1.40بعد أن كان 1.37.

فيما شهدت أسعار الجازولين انخفاضا ليصل الى 1.36 حيث فسرت اللجنة ذلك بقلة الطلب في هذا الوقت من العام على أسعار الجازولين العالمية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية في بيان موسع، إن لجنة متابعة أسعار الوقود أعلنت في اجتماع عقدته أمس في مقر وزارة الطاقة بابوظبي برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة عن تخفيض جديد في اسعار الجازولين لشهر مارس المقبل بنسبة 7.5 في المئة قياسا مع أسعاره في فبراير الحالي… فيما ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة بسيطة بلغت 2.2 في المئة بالمقارنة مع سعره في فبراير الجاري .

وحددت اللجنة أسعار الوقود بدءا من الأول من مارس المقبل لتكون على النحو التالي : وقود الديزل بـ 1.40درهم لليتر مسجلا نسبة ارتفاع بسيطة بلغت 2.2% مقارنة بسعره الذي وصل لـ1.37 لليتر في فبراير الحالي.

وتسجل أسعار الجازولين بأنواعه الثلاثة مزيدا من الانخفاض في الشهر المقبل قياسا مع أسعارها في فبراير الحالي حيث سيكون سعر الليتر من وقود – اوكتين 91 – 1.29 درهم بنسبة انخفاض بلغت 7.9% مقارنة بسعره الذي وصل 1.40 درهم لليتر في فبراير.

فيما حدد سعر الليتر من وقود – اوكتين 95 – بـ 1.36 درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 7.5% مقارنة بأسعار فبراير التي وصلت لـ1.47 درهم لليتر.. فيما حددت اللجنة سعر الليتر من وقود – اوكتين 98 – بـ 1.47درهم منخفضا بنسبة 7 في المئة مقارنة بسعره الذي كان معمول به في فبراير والبالغ 1.58 درهم لليتر.