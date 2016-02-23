هيس: السعودية وليس النفط الصخري الأمريكي هي المنتج المتأرجح في العالم

(رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لشركة هيس كورب، اليوم الثلاثاء، إن السعودية التي تتزعم منظمة أوبك وليس الولايات المتحدة وحقولها للنفط الصخري هي المنتج المتأرجح الحقيقي في العالم الذي بمقدوره أن يزيد الإنتاج أو يخفضه سريعاً استجابة للطلب.

ويأتي هذا الاعتراف الصريح من رئيس أحد أكبر منتجي النفط في الولايات المتحدة بينما تواجه الصناعة أدنى مستويات لأسعار الخام في عشر سنوات والتي يلقي الكثيرون باللوم فيها على قرار أوبك في أواخر 2014 إبقاء الإنتاج مستقراً.

وقال جون هيس في مقابلة على هامش مؤتمر سنوي للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية “منتج متأرجح يعني فعلياً أنه بمجرد الضغط على زر فإن بمقدوره ان يزيد الانتاج بضع مئات الآلاف من البراميل أو أن يخفضه بضع مئات الآلاف من البراميل يومياً”.

وأضاف “النفط الصخري لا يمكنه أن يفعل ذلك. السعودية يمكنها”.

ووصف هيس الإنتاج الأمريكي بأنه “دورة قصيرة” ليس بمقدرها أن تخفض أو تزيد الإنتاج على الفور لكن على مدى فترة أطول تصل إلى عام تقريباً.

ويستغرق منتجو النفط الصخري ما بين 6 أشهر إلى 12 شهراً لإحداث خفض كبير في الإنتاج وهي عملية تتضمن تعطيل الحفارات وأطقم العمل. وبالمثل، فإن إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج تحتاج إلى فترة مماثلة.