بـ 85 دولارا للبرميل، النفط يرتفع لأعلى مستوى في 3 سنوات وسط توقعات بنقص المعروض

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية. ولامست الأسعار في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع ثلاثة بالمئة لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5 بالمئة هذا الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل.

ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.

وزادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز العاملة للأسبوع السادس على التوالي مع ارتفاع أسعار الخام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي اليوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 10 إلى 543 على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر تشرين الأول، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2020.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا.

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