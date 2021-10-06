أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تمسك أوبك+ بخطتها الإنتاجية

واتفقت أوبك+ يوم الاثنين على التقيد باتفاقها لشهر يوليو تموز لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا حتى أبريل نيسان 2022، لإنهاء تدريجي لتخفيضات انتاجية قائمة قدرها 5.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.7 بالمئة، لتسجل عند التسوية 78.93 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة قفز الخام الأمريكي بأكثر من اثنين في المئة إلى 79.48 دولار وهو أعلى مستوى له في حوالي سبع سنوات.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 1.30 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 82.56 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوت عند 83.13 دولار.

ووسًع الخامان القياسيان مكاسبهما من جلسة الاثنين عندما قفز كل منهما بأكثر من اثنين في المئة.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو “السوق تدرك أننا سنشهد نقصا في المعروض في الشهرين المقبلين ويبدو أن أوبك سعيدة بذلك الوضع.”

وقفزت أسعار النفط بالفعل أكثر من 50 في المئة هذا العام وهو ما يزيد الضغوط التضخمية التي تخشى دول مستهلكة للخام، مثل الولايات المتحدة والهند، أنها ستعطل التعافي من جائحة كوفيد-19 .

وقالت اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ الشهر الماضي إنها تتوقع عجزا قدره 1.1 مليون برميل يوميا في المعروض من الخام هذا العام والذي قد يتحول إلى فائض 1.4 مليون برميل يوميا العام القادم.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غدا الأربعاء.

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